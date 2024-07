PLATTLING. Gestern Abend (05.07.2024) kam es in einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 32-Jähriger wurde dabei schwer an seiner Hand verletzt.

Gegen 21.40 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über den Betriebsunfall informiert. Neben Polizeikräften wurden sofort Rettungs- und Feuerwehrkräfte an den Einsatzort beordert. Ersten Erkenntnissen nach geriet ein 32-jährige Arbeiter mit seiner linken Hand in eine Walzenpresse, wobei diese eingeklemmt wurde. Der Arbeiter konnte schließlich von der Feuerwehr aus der Presse befreit und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden.

Die Untersuchungen zum Betriebsunfall wurden, unter Einbindung der Berufsgenossenschaft, von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 05.07.2024, 10.05 Uhr