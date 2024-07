Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Schulstraße wurde zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, ein geparkter Audi angefahren.

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 10:50 Uhr, wurde auf einem Hotel-Parkplatz in der Werner-Wenzel-Straße ein geparkter Opel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 16:30 Uhr, wurde am Sportplatz in der Elsavastraße ein Mountainbike der Marke Bulls entwendet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 22:00 Uhr, wurde am Dämmer Tor ein weißes Damenrad entwendet. Der Fahrradkorb wurde samt Schloss am Fahrradständer belassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag und Donnerstag wurde im Burgweg ein dort geparkter Nissan angefahren. Auf Grund der Schadenshöhe kommt ein Kinderfahrrad als Versursacherfahrzeug in Betracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 07:45 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in der Tiefgarage der Mittelschule in der Landstraße ein E-Scooter der Marke Ninebot entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.