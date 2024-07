BLAICHACH. Am späten Donnerstagabend sahen mehrere Anwohner Flammen aus einem Gebäude in Blaichach schlagen und verständigten die Feuerwehr und die Polizei per Notruf.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand am Einsatzort ein Stadel in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das landwirtschaftliche Gebäude komplett aus und stürzte ein. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 15.000,- Euro. Bei dem Brand waren insgesamt rund 80 Kräfte der Feuerwehren Bihlerdorf, Blaichach und Sonthofen und der Rettungsdienst im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Immenstadt sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

