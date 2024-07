Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / HOF. Am Dienstagnachmittag entzog sich der Fahrer eines silbernen Hondas einer Verkehrskontrolle auf der A9 Richtung Norden und flüchtete. Bei der anschließenden Verfolgung nahmen Polizisten zwei Tatverdächtige fest. Sie stehen unter anderem im Verdacht, Schmuck aus einer Wohnung gestohlen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehle gegen die Männer.

Eine Streife der Verkehrspolizei Hof entschloss sich am Dienstag, kurz nach 16.30 Uhr, den silbernen Honda auf der A9 zu kontrollieren, da der Verdacht bestand, dass an dem Honda gestohlene Kennzeichen befestigt waren. Als die Beamten das Stoppsignal gaben, ergriff der Fahrer die Flucht und fuhr an der Anschlussstelle Hof-West ab. Bei der anschließenden Fahndung fanden die Polizisten den Honda verlassen nach einem Unfall auf einem Feldweg nahe der B15 vor. Von den Insassen fehlte zunächst jede Spur. Nach einem Hinweis von Anwohnern wurden zwei Tatverdächtige in Leupoldsgrün vorläufig festgenommen. Dabei handelte es sich um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 20 und 37 Jahren. In dem silbernen Honda fanden die Polizisten neben den gestohlenen Kennzeichen Aufbruchswerkzeug und eine Machete. Außerdem stießen sie bei der Absuche des Fluchtweges auf Päckchen mit mutmaßlich aus einer Wohnung gestohlenem Schmuck. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Mittwochnachmittag Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und anderer Delikte gegen die Männer. Sie sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten ein.