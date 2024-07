1496 - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Oberhausen - In der Nacht von Mittwoch (03.07.2024) auf Donnerstag (04.07.2024) fuhr ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Dieselstraße. Die Polizei zeigte seinen Beifahrer ebenfalls an.

Gegen 00.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann und sein ebenfalls 24-jähriger Beifahrer mit einem Auto durch Oberhausen. Die Polizei kontrollierte die Männer und stellte fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Fahrers keine Gültigkeit in Deutschland hatte. Der 24-jährige Beifahrer und zugleich Halter des Autos, war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und konnte die Fahrt fortsetzen.

Den 24-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den 24-jährigen Beifahrer erwartet eine Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er sein Auto dem 24-Jährigen zur Verfügung stellte.

1497 - Diebstahl einer Bohrpresse

Hochfeld - Am Mittwoch (03.07.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Bohrpresse in der Von-Richthofen-Straße.

Im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr entwendete der unbekannte Täter die Hilti-Bohrpresse aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienblocks. Die Bohrpresse war in einem Koffer verpackt und hat einen niedrigen vierstelligen Wert.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710 entgegen.

1498 – Auto beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (17.05.2024), 13.00 Uhr bis Montag (20.05.2024), 21.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines geparkten Ford in der Johannes-Haag-Straße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu melden.

1499 – Ladendieb leistet Widerstand

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (03.07.2024) versuchte ein 33-jähriger Mann zwei Bierdosen in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße zu entwenden. Der 33-jährige Mann flüchtete und leistete anschließend Widerstand.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts, wie der 33-jährige Mann versuchte zwei Bierdosen zu entwenden. Der Mitarbeiter sprach den 33-Jährigen an, woraufhin der 33-Jährige aggressiv reagierte und ihn angriff. Der 33-Jährige flüchtete. Die Polizei wurde alarmiert. Im Rahmen der Fahndung stoppte die Polizei den 33-Jährigen im näheren Umfeld. Während der Personalienfeststellung verhielt sich der 33-Jährige aggressiv und bedrohte die Polizeibeamten. Diese nahmen den alkoholisierten 33-Jährigen in Polizeigewahrsam.

Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und versuchten Ladendiebstahls.