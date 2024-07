64-Jähriger sprach Fußgänger an – Senior suchte Kontakt

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Für Verunsicherung sorgte am Dienstagmittag ein 64-Jähriger, als er aus seinem Auto heraus einen 14-Jährigen und eine erwachsene Frau ansprach. Die Polizei Aschaffenburg hatte bereits einen Tag später den Senior ermittelt und klärte ihn in einem Gespräch über die Reaktion, die sein Verhalten auslöst, auf.

Der 14-Jährige sowie die Frau reagierten genau richtig, als sie von dem Senior angesprochen wurden. Sie gingen auf Distanz und informierten die Polizei. Dank der frühzeitigen Mitteilung und der genauen Beschreibung des Mannes sowie seines Fahrzeugs konnte er noch am selben Tag von der Polizei Aschaffenburg ermittelt werden.

Bereits am nächsten Tag führte die Polizei ein ausgiebiges Gespräch mit ihm und forderte ihn auf, in Zukunft auf ein derartiges Verhalten zu verzichten. Der offensichtlich einsame Senior hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, den 14-Jährigen oder die Frau in Gefahr zu bringen.

Ladendieb bei erneutem Diebstahl wiedererkannt - 42-Jährigen erwartet Ermittlungsverfahren

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Mitarbeiter konnte am Mittwoch einen 42-Jährigen bei einem aktuellen Ladendiebstahl wiedererkennen. Dieser hatte in der laufenden Woche bereits ein hochwertiges Smartphone entwendet. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, konnte der Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes in der Emmy-Noether-Straße einen zunächst Unbekannten beim Diebstahl eines Smartphones beobachten. Noch dazu erkannte der Angestellte, dass ebendieser Mann bereits am Montag an gleicher Stelle war und ebenfalls ein hochwertiges Handy entwendet hat.

Eine hinzugerufene Streife konnten den 42-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Das am Mittwoch entwendete Handy wurde aufgefunden und verblieb im Geschäft. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden.

Den 42-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Unter Drogeneinfluss aber ohne Versicherung - 39-Jähriger aus Verkehr gezogen

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 39-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag durch eine Streife der Verkehrspolizei gestoppt. Hierbei konnten die Beamten gleich mehrere Verstöße feststellen.

Der Mann geriet gegen 13:30 Uhr mit seinem Renault auf der A3 ins Visier der Beamten der Verkehrspolizei. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der 39-Jährige räumte daraufhin auch den vorangegangenen Konsum von Kokain ein. Zudem wurde festgestellt, dass der Pkw ohne aktuelle Versicherung unterwegs war.

Die Fahrt war für den Mann vor Ort beendet. Nach einer Blutentnahme erhält er eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In den Monaten Mai und Juni wurden durch einen Unbekannten 20 Ster Holz von einem Flurgrundstück entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, touchierte ein Unbekannter einen geparkten Pkw in der Kolpingstraße am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher war mit einem weißen Pkw mit Aschaffenburger Zulassung unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Hanauer Straße und Kumpfgartenstraße zu einer Kollision zwischen einem vorfahrtsberechtigten Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, 27. Juni, zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Daimlerstraße ein geparkter Pkw angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde im "Hinterhohl" ein geparkter Renault am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.