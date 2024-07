Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LICHTENFELS. Wegen des Tatvorwurfs der sexuellen Belästigung zweier Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren in der Nähe des Lichtenfelser Bahnhofs sitzt der 27-jährige Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits mit Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken vom 26.06.2024 berichtet, soll der Beschuldigte die beiden Mädchen zunächst angesprochen haben. Im weiteren Verlauf sei die jüngere der beiden im Brust- und Intimbereich berührt worden. Durch die sofort eingeleitete Fahndung nahmen Beamte der Lichtenfelser Polizei einen 27-jährigen somalischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Beamten zeigten ihn wegen des Sexualdelikts an. Da zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit für die Anordnung der Untersuchungshaft bestand, wurde der 27-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Anzeigenaufnahme entlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und der umfangreichen Prüfung der Gesamtumstände bejahte die Staatsanwaltschaft Coburg nunmehr den Haftgrund der Fluchtgefahr und stellte daraufhin am Donnerstag, den 27.06.2024, Haftantrag gegen den 27-Jährigen. Dieser wurde durch den Ermittlungsrichter erlassen und der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer JVA in Untersuchungshaft.