1493 – Brand in Mehrfamilienhaus

Neusäß – Am heutigen Mittwoch (03.07.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lohwaldstraße. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 04.20 Uhr stellten Anwohner eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Rettungskräfte. Die Rettungskräfte evakuierten mehrere Personen aus dem Gebäude. Eine Person wurde leicht verletzt und erstversorgt. Der genaue Sachschaden wird aktuell noch geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

1494 – Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Anhausen – Am Dienstag (02.07.2024) ereignete sich im Waldgebiet in der Nähe des Firmentals in Anhausen ein schwerer Fahrradunfall. Ein 54-jähriger Fahrradfahrer fuhr die abschüssige Strecke zwischen Firmental und Harnischberg und stürzte auf dem dortigen Schotterweg.

Dabei schlug er mit seinem Rücken auf einer Wurzel auf. Da er im Anschluss bewegungsunfähig war, wurde er mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht.

1495 – Mehrere Einbrüche in gewerbliche Anwesen

Rehling (OT Oberach) – Im Tatzeitraum von Montag (01.07.2024), 18.30 Uhr, bis Dienstag (02.07.2024), 05.30 Uhr brachen Unbekannte in drei Firmen ein.

Die Täter gingen zwei Betriebe in der Rudolf-Diesel-Straße sowie ein Anwesen in der Langweider Straße an. In allen drei Fällen durchsuchten die Täter anschließend die Büro- und Werkstatträume. Sie erbeuteten insgesamt einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11.