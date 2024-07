EBELSBACH, LKR. HAßBERGE. Am späten Sonntagabend wurde ein 30-jähriger Mann angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Ebelsbacher Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Am Sonntag, gegen 22:50 Uhr, kam es im Bereich der Georg-Schäfer-Straße/Stettfelder Straße zu einem körperlichen Übergriff. Der 30-jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit auf dem Gehweg vor einem Friseursalon. Ein bislang Unbekannter trat hierbei von hinten an ihn heran und attackierte ihn. Während eines kurzen Angriffs mit einem unbekannten Gegenstand, wurde der Geschädigte an der Schulter verletzt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Nach ihrer Verständigung war die Haßfurter Polizei schnell vor Ort und fahndete nach der unbekannten Person - bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sowohl den Ort des Geschehens in Augenschein genommen als auch den Geschädigten vernommen. Nach derzeitigem Sachstand bestehen Zweifel an dem geschilderten Tathergang. Nun bitten die Beamten die Einwohner um ihre Unterstützung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.