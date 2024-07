MEEDER, LKR. COBURG. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Meeder und Bad Rodach ein schwerer Unfall. Beim Zusammenstoß mit einem Zug kam die Mitfahrerin eines Autos ums Leben.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit dem VW eines Pflegedienstes aus dem Landkreis Coburg auf der Landstraße von Großwalbur in Richtung Staatsstraße 2205. Am unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Fuchsmühle, einem Ortsteil von Meeder, übersah er offensichtlich einen herannahenden Zug, der von Meeder in Richtung Bad Rodach fuhr. Trotz der sofortigen Notbremsung konnte der Lokführer einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern.

Die 80-jährige Mitfahrerin auf dem Rücksitz des Autos starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, der Lokführer blieb unverletzt.

Zu Unfallursache und Hergang ermittelt nun die Polizeiinspektion Coburg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg werden die Beamten dabei von einem Gutachter unterstützt. Sowohl der VW als auch der Zug wurden sichergestellt.

Für die 19 unverletzten Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Neben 21 Kräften der umliegenden Feuerwehren und mehreren Polizeistreifen, sind auch zehn Kräfte des Rettungsdienstes und die Bundespolizei im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme ist die Straße nach Großwalbur und die Bahnstrecke aktuell (Stand: 15.40 Uhr) gesperrt.