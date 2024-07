ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Mehr als 2 Kilogramm Marihuana, rund 200 Gramm Haschisch, Methamphetamin und Ecstasy in geringen Mengen sowie mutmaßliches Drogengeld stellte die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee bei einem Tatverdächtigen in Aschau im Chiemgau am 2. Juli 2024 sicher.

Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee führte seit April 2024 Ermittlungen gegen einen 50 Jahre alten Mann aus Aschau im Chiemgau, denn der Tatverdächtige geriet in Verdacht, schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Aufgrund der gewonnen polizeilichen Ermittlungserkenntnisse erließ die Staatsanwaltschaft Traunstein Durchsuchungsbeschlüsse, auch für die Wohnung des Tatverdächtigen.

Am Morgen des 2. Juli 2024 wurden die Beschlüsse von den Ermittlern der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee vollzogen. Die Durchsuchung führte letztlich zur Auffindung und Sicherstellung von mehr als 2 Kilogramm Marihuana, rund 200 Gramm Haschisch, Methamphetamin und Ecstasy in geringen Mengen und außerdem zur Sicherstellung von mehr als 8.000 Euro mutmaßlichem Drogengeld.

Gegen den 50-Jährigen ermitteln jetzt Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.