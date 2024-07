1471 – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (01.07.2024) fuhr ein 51-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Markgrafenstraße.

Gegen 22.50 Uhr kontrollierte die Polizei den 51-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,0 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

1472 – Schwerer Radunfall

Stadtbergen – Am gestrigen Montag (01.07.2024) stürzte eine 81-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt und wurde schwer verletzt.

Die 81-Jährige befuhr die Südstraße und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Hierbei schlug die 81-Jährige mit ihrem Kopf auf und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

1473 – Diebstahl eines Handys – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Montag (01.07.2024) riss ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus der Hand einer Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Wertachbrücke“ und flüchtete.

Der unbekannte Täter riss einer Frau gegen 23.20 Uhr im Vorbeirennen das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete in Richtung Wertachufer. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg. Der unbekannte Täter verlor auf seiner Flucht eine Schirmmütze. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Zeugen beschrieben den bislang unbekannten Täter wie folgt:

ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, leicht dunkle Hautfarbe, Sportkleidung, schwarzer Rucksack, ein rotes Kleidungsstück an der Hüfte

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1474 – Unklarer Verkehrsunfall

Lechhausen – Am gestrigen Montag (01.07.2024) kam es an der Ampel der Curtiusstraße Ecke Zugspitzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Autofahrerin und einem 65-jährigem Autofahrer.

Gegen 19.20 Uhr kam es an der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1475 – Autoreifen zerstochen

Hammerschmiede – Am Samstag (29.06.2024), zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten VW im Ulmenweg.

Der unbekannte Täter zerstach hierbei den hinteren linken Autoreifen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1476 - Unbekannter bricht zum Schlafen ein - Zeugen gesucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (30.06.2024) bis Montag (01.07.2024) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Gebäude in der Branderstraße um offenbar darin zu nächtigen.

Zwischen 15.30 Uhr und 08.00 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Täter ein Schaufenster der Drogenhilfe Schwaben in der Branderstraße. Offenbar nächtigte der bislang unbekannte Täter im Gebäude.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Sie nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 -2510 entgegen.

1477 - Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (30.06.2024), 23.00 Uhr auf Montag (01.07.2024) 16.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel in der Manlichstraße.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

1478 - Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (01.07.2024), 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Aprilia in schwarz in der Ahornstraße.

Der Roller hat einen mittleren vierstelligen Wert.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt gegen den bislang unbekannten Täter und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

1479 - Alkoholisierter Geisterradler verursacht Unfall

Oberhausen - Am Montag (01.07.2024) fuhr ein alkoholisierter Radfahrer auf dem Gablinger Weg entgegen der Fahrtrichtung und verursachte einen Unfall.

Gegen 18.00 Uhr musste ein 55-jährige Mann mit seinem Fahrrad im Kurvenbereich einem 25-jähriger Fahrradfahrer ausweichen, wobei er die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen einen Betonpfosten stieß. Der 25-jährige Radfahrer verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Der leicht verletzte 55-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellte bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgegeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1480 - Jugendliche bringen sich selbst in Lebensgefahr

Oberhausen - Am Montag (01.07.2024) hielt sich ein Jugendlicher und ein Kind in einem Baustellenbereich in der Äußeren Uferstraße auf und brachten sich dort selbst in Lebensgefahr.

Der 14-Jährige und die 13-Jährige entfernten gegen 19.00 Uhr mehrere Absperrgitter der Baustelle und balancierten im Anschluss auf Metallstangen über fließendem Gewässer. Ein Sturz ins Wasser wäre aufgrund der dort laufenden Turbinen tödlich gewesen, weshalb sie kurzzeitig abgeschaltet werden mussten. Die Polizei wurde verständigt.

Die Polizei nahm den Jugendlichen und das Kind im Rahmen einer Fahndung in Gewahrsam. Sie wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

1481 - Wasserschaden an Schule - Zeugen gesucht

Innenstadt - Im Zeitraum vom vergangenen Freitag (28.06.2024), 12.00 Uhr bis Sonntag (30.06.2024), 13.00 Uhr manipulierte ein bislang unbekannter Täter eine Toilette in der Kriemhildenstraße und verursachte so hohen Sachschaden.

Der bislang unbekannte Täter beschädigte in der öffentlichen Schule eine Toilette. Das Wasser konnte so im genannten Zeitraum durchgehend fließen und breitete sich über mehrere Stockwerke aus.

Den ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei Augsburg Mitte hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

1482 - Ladendiebstahl

Göggingen - Am Montag (01.07.2024) entwendete ein 54-jähriger Mann Waren aus einem Supermarkt in der Gögginger Straße.

Der 54-jährige Mann steckte gegen 16.30 Uhr vier Getränkedosen in seinen Rucksack und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Er wurde durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet und aufgehalten. Die Ware hatte einen mittleren zweistelligen Wert. Die Polizei wurde hinzugezogen.

Die Polizei stellte die Getränkedosen bei dem 54-Jährigen sicher und übergab sie dem Supermarkt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

1483 - Frau greift Polizeibeamten an

Hochfeld - Am Montag (01.07.2024) wurde eine alkoholisierte Frau aus der Hochfeldstraße unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht, wo sie die Beamten angriff.

Eine Zeugin rief die Polizei gegen 15.00 Uhr in die Hochfeldstraße zu einer Frau mit einer schweren Verletzung, die sich nicht behandeln lassen wollte. Die 43-Jährige war aufgrund der Schwere der Verletzung behandlungspflichtig und wurde unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus verhielt sich die 43-Jährige aggressiv, schlug nach den Beamten und beleidigte sie.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung.

1484 - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (30.06.2024), 20.00 Uhr bis Montag (01.07.2024), 11.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Ortlerstraße einen geparkten Opel und entfernte sich im Anschluss ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.