Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Nacht auf Freitag hat die Obernburger Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie hoffen insbesondere auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in der Straße „Nordring“ zwischen Donnerstag, 01:00 Uhr und Freitag, 03:00 Uhr. Ein bislang Unbekannter gelangte gewaltsam über einen Zaun auf das Gelände der Firma und entwendete zwei hochwertige Bronzefiguren. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Obernburger Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Friedrich-Dessauer-Gymnasium - 20.000 Euro Schaden

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Wochenende haben Unbekannte am Gymnasium im Stadtteil Leider einen Wasserschaden verursacht. Die Aschaffenburger Polizei hat mit Unterstützung vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Wasserschaden ging am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Unbekannte hatten sich im Laufe des Wochenendes Zutritt zur Schule verschafft und vorsätzlich den Wasserschaden verursacht. Zudem randalierten sie auch im restlichen Gebäude. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-2230.

Trickdiebstahl nach Fahrzeugpanne - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Trickdiebe gaben sich am Samstag als Pannenhelfer aus und entwendeten hierbei einen Laptop. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine 42-Jährige hatte dem Sachstand nach am Samstag, gegen 13:00 Uhr, mit ihrem Pkw eine Panne. Zwei Unbekannte kamen der Frau "Am Sandnickel" zur Hilfe und schoben das Fahrzeug von der Straße. Im Anschluss verwickelte einer der Männer die Frau in ein Gespräch, während der Zweite deren Laptop vom Beifahrersitz entwendete.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 175 cm groß, 25 Jahre, sprach gebrochen deutsch

Täter 2: 165 cm groß, 20 Jahre, sprach gebrochen deutsch

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

39-Jähriger randaliert und beleidigt Polizeibeamte - Gewahrsam angeordnet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht zum Samstag sorgte ein 39-Jähriger für einen Einsatz an einer Tankstelle. Dieser endete für den Mann mit seiner Ingewahrsamnahme und einer Anzeige..

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei wurde am Samstag, gegen 03:40 Uhr, von einem Passanten in der Hanauer Straße gestoppt. Dieser gab an, soeben von einem Unbekannten an der naheliegenden Tankstelle beleidigt, bedroht und auch geschlagen worden zu sein. Ebenso hätte der Unbekannte einen Hund an dessen Leine über das Gelände gezogen.

Der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige konnte durch die Streife angetroffen werden. Dieser musste, nachdem er mehreren Aufforderungen eines Platzverweises nicht nachgekommen ist, in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die beiden eingesetzten Beamten mehrfach. Der Hund des Mannes wurde durch einen Diensthundeführer in ein Tierheim gebracht.

Den 39-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, und Körperverletzung.

Fahrzeugkontrolle auf A3 - Beide Fahrzeuginsassen versuchen Polizei zu täuschen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bei einer Kontrolle eines Audi auf der A3 am Sonntag haben die beiden Fahrzeuginsassen offenbar nicht mit der Spitzfindigkeit der beiden Polizeibeamten gerechnet. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Der Pkw wurde gegen 07:20 Uhr auf der A3 am Parkplatz Kohlsberg Süd gestoppt. Der 40-jährige Pkw-Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen und gab an diesen vergessen zu haben. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurden.

Seine 41-jährige Beifahrerin erklärte sich im Anschluss bereit, den Pkw weiterfahren zu können. Sie führte ihren Führerschein ebenfalls nicht mit, zeigte den Beamten jedoch ein Foto auf ihrem Mobiltelefon. Auch bei ihrem Personalienabgleich stellte sich heraus, dass ihr die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Zu guter Letzt stellte die Streife fest, dass der Pkw ohne Versicherung unterwegs war. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Am Samstagabend wurde in der Straße "Am Häsbach" aus einem schwarzer Mercedes eine Handtasche entwendet. Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Vor dem Gerichtsgebäude in der Erthalstraße wurde am Freitagvormittag ein Elektroroller entwendet. Dieser war mit einem Kettenschloss gesichert.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein weiterer Elektroroller wurde in der Ludwigstraße in der Samstagnacht gegen 02:00 Uhr entwendet. Auch hier war das Fahrzeug mit einem Schloss gesichert.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen geparkten Citroen. Das Fahrzeug stand in der Bachstraße.

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, verschafften sich mehrere Personen Zutritt zum alten Bahnhof. Die unbekannten Täter rissen eine Holzverriegelung einer Türe weg und gelangten so in Innere.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde in der Zeit von 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr ein Pkw der Marke MG durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Elektroauto eines Pflegedienstes war in der Spessartstraße geparkt.

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz eines Hotels wurde ein schwarzer Rover angefahren. Es wurde der linke Außenspiegel sowie der Lack in diesem Bereich beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 12:00 Uhr.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Das Vordach der Sparkasse in der Altholstraße wurde im Verlauf des Freitags durch einen bislang unbekannten Lkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Auf der Planetenallee kam es am Freitag gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Gespann und einer Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw setzte die Fahrt fort ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus einem Wohnanwesen in der Cornillstraße wurde ein hochwertiges Mountainbike sowie ein Satz Rennradreifen entwendet. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zur Werkstatt. Der Beuteschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr, in das Kassenhäuschen des Waldschwimmbades ein. Es konnte jedoch kein Geld erbeutet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

ALZENAU / HÖRSTEIN. Von einem in der Mömbriser Straße geparkten Peugeot wurden in der Zeit von Samstag auf Sonntag beide Kennzeichenschilder entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Die Seitenscheibe es Fendt Traktors wurde durch einen unbekannten Täter eingeschlagen und ein Hammer entwendet. Der Traktor war in der Hauptstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG / BREITENDIEL. Durch einen Unbekannten wurde in das Sportheim in der Straße "Am Brunngarten" eingebrochen. Der Täter zerstörte mit einem Stein mehrere Glasbausteine und konnte so in das Innere gelangen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.