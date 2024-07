NEUSTADT A.D.AISCH. (703) In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.06./01.07.2024) brach in einer Firmenhalle in der Werner-von -Siemens-Straße ein Brand aus. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.



Ein Anwohner (56) stellte kurz vor 02:00 Uhr Flammen in einem Teilbereich der Halle fest und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Die kam mit rund 80 Kräften aus Neustadt an der Aisch, Diespeck, Dettendorf, sowie Sachsen und löschte den Brand. Die Fassade und die Dämmung der Halle wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahm den Sachverhalt auf. Die Kripo Ansbach übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach einer Inaugenscheinnahme des Brandortes spricht vieles für einen technischen Defekt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 50.000 Euro.



Erstellt durch: Robert Sandmann