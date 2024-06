1452 - Mann zeigt sich unsittlich in Lokalen

Innenstadt - Am Freitagabend (28.06.2024), gegen 19:00 Uhr, begab sich ein 23-jähriger Mann in ein Lokal in der Maximilianstraße. Hier entblößte er sein Glied gegenüber einem Mitarbeiter. Dieser verwies in daraufhin der Lokalität, woraufhin der Mann diese verließ und ein Lokal weiter ging.

Auch hier wollte der 23-Jährige ein Getränk erwerben und entblößte sich vor dem Mitarbeiter. Als dieser ablehnte und den Mann ebenfalls des Lokals verweisen wollte, schlug ihn dieser ins Gesicht. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten.

Die Polizei erteilte dem Mann daraufhin einen Platzverweis für den Bereich der Maximilianstraße. Als er jedoch wenig später erneut dort angetroffen wurde und eine Begehung weiterer Straftaten nicht auszuschließen war, wurde der 23-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand indem er sich immer wieder losriss und nach einem Polizeibeamten trat.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Körperverletzung, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1453 - Zeugensuche nach Körperverletzung

Innenstadt -

Fall 1: Am Samstag (29.06.2024), kurz nach Mitternacht, kam es in der Maximilianstraße in einem Club zu einer Körperverletzung.

Eine Gruppe aus drei Personen befanden sich in der Lokalität, als ein unbekannter Mann auf diese zukam und einen 19-Jährigen schlagen wollte. Er verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen seine 23-jährige Begleiterin. Auch den 19-Jährigen schlug der unbekannte Täter mehrfach ins Gesicht. Beide wurden dadurch leicht verletzt.

Der Mann wurde durch die Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, er hatte einen 3-Tage-Bart und trug eine blaue Jeans und eine schwarze Bomberjacke.

Fall 2:

Am Samstag (29.06.2024), gegen 03:00 Uhr, war eine 24-Jährige mit ihrem 25-jährigen Begleiter in der Maximilianstraße unterwegs, als sie von 3 Männern angesprochen wurden, die die 24-Jährige überreden wollten, mit ihnen in einen Club zu gehen. Einer der Männer zog die Geschädigte hierbei am Arm. Als diese sich jedoch weigerte, schlug er ihr auf den Bauch. Ein weiterer Mann schlug ihren Begleiter auf sein Ohr. Anschließend entfernten sich die Männer.

Die beiden Täter wurden von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: südländisches Aussehen, ca. 172 cm groß, etwa 23-30 Jahre alt, Hals-Tattoo, Vollbart, kurze dunkelbraune/schwarze Haare, er trug eine hellblaue Hose

Unbekannter 2: südländisches Aussehen, ca. 172 cm groß, etwa 23-30 Jahre alt, längere, dunkle, nach hinten frisierte Haare, er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zu den Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

1454 - Widerstand nach Hausverbot

Innenstadt - Am Samstag (29.06.2024), gegen 01:15 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Gast eine Bar am Leonhardsberg trotz Hausverbot nicht verlassen wollte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann hochgradig aggressiv und ging bedrohlich auf unbeteiligte Personen zu, weshalb der 39-Jährige gefesselt wurde. Dabei stieß er einer Polizeibeamtin gegen den Kopf und trat anschließend um sich. Außerdem versuchte der Mann einen Polizeibeamten in die Hand zu beißen, dies gelang jedoch nicht.

Der 39-Jährige wurde anschließend in den Polizeiarrest gebracht.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

1455 - Ohne Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs

Kriegshaber - Am Sonntag (30.06.2024), gegen 01:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Kleinkraftrad mit zwei Jugendlichen an einer Tankstelle in der Bgm.-Ackermann-Straße auf. Eine der beiden männlichen Personen rannte plötzlich davon, weshalb die beiden Jugendlichen einer Kontrolle unterzogen werden sollten. Die zweite Person lief daraufhin auch davon, konnte jedoch kurz darauf festgestellt werden.

Der 14-Jährige gab an, dass er von seinem ebenfalls 14-jährigen Freund mit dem Roller zuhause abgeholt worden war.

Wenig später konnte sein Freund in einem Gebüsch aufgefunden werden. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Außerdem ist der 14-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

1456 - Unmut nach abgesagtem Konzert

Oberhausen - Am vergangenen Samstag (29.06.2024) fand auf dem Gelände des Gaskessels ein Markt statt. Im Anschluss sollte es ein Konzert geben, da es jedoch bereits im Vorfeld Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben hatte, wurde das Konzert durch den Veranstalter kurzfristig abgesagt.

Die anwesenden Gäste waren hierüber äußerst verärgert, aufgrund der aufgeheizten Stimmung wurde die Polizei informiert.

Bei Eintreffen der Streifen war die Situation sehr unübersichtlich, aus diesem Grund wurden weitere Streifen aus dem Bereich der Innenstadt zur Verstärkung angefordert. Letztlich konnte durch den Einsatz von Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Gesprächen die Situation deeskaliert werden und die Veranstaltung fand ein friedliches Ende.