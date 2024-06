TRIFTERN, LKR. ROTTAL-INN. Aus bislang noch unklarer Ursache geriet am Samstagabend, 29.06.2024 in Oberplaika bei Triftern ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand.

Nachbarn hatten gegern 18:30 Uhr Flammen aus dem Dach der Stallung und des angrenzenden Wohnhauses wahrgenommen. Beide Objekte brannten letztlich vollständig nieder. Der Sachschaden wird auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Personen und Tiere kamen infolge des Brandes nicht unmittelbar zu Schaden. Eine Kraft der eingesetzten Feuerwehren bekam infolge der Löscharbeiten, in Verbindung mit den hohen Außentemperaturen, Kreislaufprobleme und bedurfte der Erstversorung. Der 58-jährige Brandleider war zum Zeitpunkt der Brandentdeckung nicht vor Ort. Er kommt nun vorübergehend bei Verwandten unter.

Zur Brandbekämpfung und Hilfsdienstleistung waren mehr als 200 Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes eingesetzt. Aufgrund der zwischenzeitlich nicht unerheblichen Rauchentwicklung wurden über die Rundfunkanstalten Warnmeldungen zum Verschluss von Fenstern und Türen im Nahbereich ausgestrahlt.

Der polizeiliche Erstzugriff wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Pfarrkirchen übernommen. Die weitere Sachbearbeitung, nicht zuletzt zur Ermittlung der noch unklaren Brandursache, wurde der KPI Passau überantwortet.

