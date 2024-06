B22 / EBRACH, LKR. BAMBERG. Ein schwerer Verkehrsunfall führte am Freitagnachmittag zum Tod eines Kradfahrers auf der B22 bei Ebrach. Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben ohne Erfolg.

Am Freitag, gegen 14.15 Uhr, war ein 27-jähriger Kradfahrer mit seiner Yamaha R1 auf der B22 unterwegs. Aus dem Bereich Unterfranken kommend stürzte der Mann in einer Rechtskurve kurz vor Ebrach und schlitterte in den Gegenverkehr. Der folgende Zusammenstoß mit einem VW Up war so schwer, dass der Motorradfahrer aus dem Landkreis Schweinfurt leblos am Boden liegen blieb. Trotz raschem Eintreffen des Rettungsdienstes gelang es nicht mehr, den Mann wiederzubeleben. Er verstarb noch an Ort und Stelle. Der 72-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Bamberg blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Den entstandenen Sachschaden schätzt man derzeit auf rund 25.000 Euro.

Zur Unterstützung der Polizeiinspektion Bamberg-Land bei der Ermittlung von Ursache und Hergang des Unfalls bestellte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter an die Einsatzstelle. Für die Dauer von Aufnahme und Bergungsarbeiten bleibt die B22 aktuell (16.30 Uhr) voraussichtlich noch für mehrere Stunden komplett gesperrt.