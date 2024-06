PETTING, OT SCHÖNRAM, LKR. TRAUNSTEIN. Wegen des Verdachts der Unterschlagung eines Firmenfahrzeugs und des Diebstahls von hochwertigen Baumaschinen und von Werkzeugen Ende Mai 2024 ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft. Leiharbeiter einer Firma aus Nordrhein-Westfalen sollen dafür verantwortlich sein. Zur Klärung der Tat bittet die Kriminalpolizei dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Leiharbeiter einer Baufirma aus dem Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) sollen am 23. Mai 2024 ein Firmenfahrzeug, einen gelben VW Transporter mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Lüdinghausen (LH) unterschlagen haben. Die Arbeiter, welche in einer Gemeinde im Landkreis Traunstein wohnten, sollen dann aus einem Lagerraum in einem landwirtschaftlichen Stall in der Salzburger Straße in Petting (Ortsteil Schönram) hochwertige Baumaschinen und aus einem anderen Firmenfahrzeug, welches im Ortsteil Schönram abgestellt war, weitere Werkzeuge der Firma entwendet haben. Nah am Tatort befindet sich ein großer gastronomischer Betrieb, der regelmäßig von vielen Gästen besucht wird und dessen Parkplatz.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt inzwischen das für grenzüberschreitende Kriminalität zuständige Fachkommissariat K10 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wegen des Verdachts der Unterschlagung eines Kraftfahrzeugs und in zwei Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zur Klärung der Tat bittet die Kripo dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer hat am Donnerstag, 23. Mai 2024, in der Salzburger Straße im Pettinger Ortsteil Schönram Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer konnte dort im Laufe des Abends bis in die Nacht hinein möglicherweise den Abtransport von Diebesgut aus dem Lagerraum eines Stallgebäudes beobachten?

Wem fielen im Zusammenhang mit dem Aufbruch eines weiteren Firmenwagens, einem Ford Transit, verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 mit der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.