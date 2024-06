EBELSBACH, LKR. HAßBERGE. In der Nacht von Sonntag auf Montag beobachtete ein Zeuge, wie sein Pkw vor der Haustür durch drei Tatverdächtige angegangen wurde. Diese konnten kurze Zeit später durch Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt am Bahnhof in Ebelsbach festgenommen werden.

Erster Fall von Sonntag auf Montag

Dem Sachstand nach gingen zunächst unbekannte Personen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:45 Uhr einen geparkten Pkw in der Straße "Am Langen Rain" an. Der Besitzer des Fahrzeuges wurde durch ein lautes Geräusch wach, konnte die drei Männer an seinem Fahrzeug erkennen und informierte umgehend die Polizei.

Der Zeuge konnte eine Personenbeschreibung von den drei Tatverdächtigen abgeben, welche daraufhin kurze Zeit später am Bahnhof in Ebelsbach festgenommen werden konnten.

Die marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 18, 26 und 28 Jahren verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Am Dienstag wurden der 26- und der 28-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Strafrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser verurteilte beide im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens zu einer Geldstrafe. Der 18-jährige Heranwachsende wurde nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

18-Jähriger tritt zwei Tage später erneut auf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:35, konnte der 18-Jährige erneut im Stadtgebiet von Ebelsbach als Tatverdächtiger eines versuchten Diebstahls aus mehreren Pkw festgestellt werden. Er konnte hierbei durch eine zivile Streife der Schweinfurter Polizei mit Unterstützung einer Streife aus Oberfranken beobachtet und in der Folge festgenommen werden.

Der 18-Jährige wurde daraufhin am Mittwochmittag am Amtsgericht Bamberg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 18-Jährigen Untersuchungshaft an. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.