PRIEN AM CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. Nachdem ein Senior in der Nacht auf Freitag, 21. Juni 2024 in dessen Wohnung in Prien am Chiemsee über Stunden hinweg gefesselt, bedroht und beraubt wurde, ermittelten die Beamten der Kriminalpolizei Rosenheim unter Hochdruck. Bereits vorgestern Nachmittag, am 26.06.2024, dann der Ermittlungserfolg. In Frankfurt konnten zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurden sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kamen in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, nahm das Opfer, ein älterer Mann aus Prien am Chiemsee, über eine Online-Plattform Kontakt zu einem anderen Mann auf. Nach dem Treffen in der Wohnung des Prieners, wurde der Geschädigte, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand, in der Folge von dann zwei Tätern über Stunden hinweg mit einem Messer bedroht, gefesselt und schließlich beraubt. Ihm wurden Wertsachen und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags entwendet.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahmen die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Untersuchungen in dem Fall. Nicht mal eine Woche nach der Tat gelang den Kriminalisten der schnelle Ermittlungserfolg. Vorgestern, am Nachmittag des 26. April 2024, konnten die beiden dringend Tatverdächtigen aufgrund operativer kriminalpolizeilicher Maßnahmen in Frankfurt lokalisiert und festgenommen werden.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Hotelzimmers der Tatverdächtigen wurden Teile der Tatbeute aufgefunden.

Die beiden Männer, ein 22-jähriger Venezolaner und ein 31-jähriger Jamaikaner, wurden am gestrigen Donnerstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, unter dem Tatvorwurf insbesondere des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter bestätigte den staatsanwaltschaftlichen Antrag und erließ einen Haftbefehl. Die Beschuldigten wurden im Anschluss unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.