Die 15-jährige Jelena Kos wurde letztmals am Montagabend in Aschaffenburg gesehen. Am Donnerstag bestand nochmals telefonischer Kontakt zu der Vermissten. Seit diesem Zeitpunkt ist die 15-Jährige verschwunden und kann nicht mehr erreicht werden. Angehörige informierten die Polizei.

Die Polizei sucht seither nach der Jugendlichen, die sich nach ersten Erkenntnissen ggf. auch im Bereich Tauberbischofsheim aufhalten könnte. Hinweise auf eine mögliche Straftat liegen indes nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 153 cm groß bei ca. 50 kg

Schulterlange, blonde Haare

Mögliche Bekleidung: Kleid über Jeanshose, ggf. schwarze Jacke (Adidas)

Führt ggf. einen schwarzen Rucksack mit

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021 / 857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.