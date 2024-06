1439 - Aktuell zahlreiche betrügerische Callcenter-Anrufe

Schwaben - Am Donnerstag (27.06.2024) kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wieder zu einer Vielzahl an Anrufen mit betrügerischer Absicht.

In den polizeilich bekanntgewordenen Fällen verliefen die Anrufe erfolglos, da die Angerufenen den Betrugsversuch erkannten und auflegten.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

- https://www.polizei.bayern.de/nmmo

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

1440 - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lechhausen - Am Mittwoch (26.06.2024) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto und entfernte sich im Anschluss ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

In der Zeit zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr touchierte der bislang unbekannte Autofahrer das geparkte Auto in der Schellingstraße. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

1441 – Belästigung – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Freitag (27.05.2024), gegen 22.30 Uhr belästige ein bislang unbekannter Täter eine 16-Jährige am Moritzplatz.

Der bislang unbekannte Mann fasste der 16-Jährigen an das Gesäß. Die 16-Jährige erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre, schlank, 170-180cm, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1442 - Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Lechhausen - In der Nacht von Mittwoch (26.06.2024) auf Donnerstag (27.06.2024) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in Lechhausen.

Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 08.00 Uhr stand der geparkte Audi A5 im Hammerschmiedweg in Lechhausen. Ein unbekannter Täter zerkratzte in dieser Zeit die Front des Autos.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323 - 2310 entgegen.

1443 - Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Herrenbachviertel - In der Nacht von Mittwoch (26.06.2024) auf Donnerstag (27.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Herrenbachstraße.

Der Eigentümer versperrte das Rad gegen 23.00 Uhr. Als er gegen 08.00 Uhr zu der Abstellörtlichkeit kam, war das Fahrrad nicht mehr da. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und erbittet Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310.

1444 - Alkoholisierter Autofahrer kommt zur Polizei um Anzeige zu erstatten

Lechhausen - Am Donnerstag (27.06.2024) fuhr ein Mann mit dem Auto zur Polizei Augsburg Ost um Anzeige zu erstatten. Er war dabei deutlich alkoholisiert.

Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger zur Polizei Augsburg Ost um Anzeige zu erstatten. Die Polizeibeamten bemerkten sofort diverse Ausfallerscheinungen bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 3,4 Promille.

Der 53-jährige Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei stellte seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1445 - Ladendiebstahl

Lechhausen - Am Donnerstag (27.06.2024) passierte ein Kind den Kassenbereich eines Supermarktes und bezahlt nur einen kleinen Teil der Waren. Eine Mitarbeiterin konnte den Diebstahl beobachten und das Kind anhalten.

Ein 12-jähriger Junge war gegen 17.00 Uhr in einem Supermarkt an der Steinernen Furt. Dort bezahlte er drei Artikel an der Kasse, siebzehn weitere Artikel verbarg er in einer Tasche und passierte den Kassenbereich.

Eine Mitarbeiterin beobachtete das Vorgehen, hielt den Jungen an und verständigte die Polizei.

Die Polizei übergab die sichergestellte Ware an den Supermarkt und verständigte die Erziehungsberichtigten des Jungen.

1446 - Streit wegen Hund eskaliert - Zeugen gesucht

Hammerschmiede - Am Donnerstag (27.06.2024) stritten sich zwei bislang unbekannte Fahrradfahrer mit zwei Hundehaltern. Der Streit entwickelte sich zu einer Handgreiflichkeit.

Zwei Hundehalter gingen gegen 19.00 Uhr mit ihren Hunden in der Ammannstraße spazieren. Ein männlicher und eine weibliche Radfahrerin kamen ihnen entgegen. Zwischen den Parteien entstand ein Streit über das Verhalten eines Hundes. Infolge des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der männliche Radfahrer Die Hundehalterin offenbar ohrfeigte und beleidigte.

Die Radfahrer entfernten sich im Anschluss ohne den Austausch von Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls können sich unter der 0821/323 - 2310 melden.

1447 - 14-Jähriger mit Auto unterwegs

Innenstadt - Am Donnerstag (27.06.2024) fuhr ein 14-Jähriger mit einem Auto im Bereich der Äußeren Uferstraße. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht.

Der 14-jährige Jugendliche fuhr gegen 18.30 Uhr mit dem Auto im Bereich der Günzburger Straße und Äußeren Uferstraße. Zeugen konnten ihn dabei beobachten und verständigten die Polizei.

Die Polizei kontrollierte den Jugendlichen. Der Jugendliche gab bei der Kontrolle zunächst falsche Personalien an.

Die Polizei übergab den Jugendlichen dann an eine Erziehungsberichtigte.

Den 14-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

1448 - Versuchte Körperverletzung - Zeugen gesucht

Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag (27.06.2024) auf Freitag (28.06.2024) kam es in der Innenstadt zu einem Streit in der Hermanstraße.

Ein 18-Jähriger geriet gegen Mitternacht mit drei weiteren Jugendlichen in der zunächst in einen Streit. Im Verlauf des Streits versuchte ein bislang unbekannter Jugendlicher offenbar den 18-Jährigen auf die Fahrbahn zu stoßen. Der 18-Jährige konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Der bislang unbekannte Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 16 Jahre, 175 cm, normale Statur, schwarze kurze Haare, Kinn- und Schnauzbart, rote Adidas Regenjacke, dunkle Hose

Zwei weibliche Jugendliche im Alter von ca. 16 Jahren mit heller Kleidung und dunkelblonden Haaren begleiteten den unbekannten Jugendlichen.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

1449 - Unbekannter Mann belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am Donnerstag (27.06.2024) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine Jugendliche in einer Straßenbahn im Bereich der Schertlinstraße.

Gegen 10.00 Uhr belästigte der bislang Unbekannte die 15-Jährige in der Straßenbahn der Linie 3, indem er Körperkontakt zu der 15-Jährigen suchte.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 70 Jahre, 175 - 180 cm, weiße kurze Haare, braun/beige Lederjacke und blaue Jeans

Die Polizei Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0821/323 - 2110 entgegen.