SCHWEINFURT / INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag zeigte sich ein Hotelgast streitsüchtig. Er pöbelte, er war aggressiv und machte auch vor fremden Eigentum keinen Halt. Die hinzugerufenen Polizisten mussten den Mann in Gewahrsam nehmen. Hierbei wurden die Beamten angegriffen und verletzt.

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, hat ein Schweinfurter Hotelgast die Auseinandersetzung mit anderen Gästen gesucht. Er tobte, wütete und trat sogar mehrfach gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Hotelangestellten haben daraufhin zum Hörer gegriffen und die Polizei gerufen.

Die Beamten waren schnell vor Ort aber auch ihnen gegenüber zeigte sich der 32-Jährige uneinsichtig, beleidigend und aggressiv. Zu ihrem und zum Schutz anderer haben die Beamten dem Mann Handfesseln angelegt und ihn zum Polizeiauto geführt. Hier setzte der Mann unvermittelt zum Kopfstoß gegen einen der Polizisten an und beide kamen zu Fall. Im Zuge dieses Angriffs erlitt der Beamte eine Armfraktur.

Den 32-Jährigen haben die Beamten in Gewahrsam genommen und als keine Gefahr mehr von ihm ausging am nächsten Morgen entlassen. Als Folge seiner Handlungen erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und weiterer Delikte. Darüber hinaus hat der 32-Jährige damit zu rechnen, dass ihm die Behandlungskosten des Verletzten Polizisten in Rechnung gestellt werden.