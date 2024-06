STRAUBING. Am Vormittag des 24.06.2024 überfiel ein zunächst unbekannter Mann eine Bäckerei in der Wittelsbacherhöhe. Der Täter konnte mit geringem Bargeldbetrag fliehen. Nun konnte die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermitteln, der nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert wurde.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und mehrerer Zeugenhinweise geriet kurz nach dem Überfall ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen, der sich für gewöhnlich in Straubing aufhält, in den Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing sind entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse sowie ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Raubdeliktes beim zuständigen Amtsgericht beantragt worden.

Der Haftbefehl ist gestern (27.06.2024) Nachmittag vollzogen und der Beschuldigte heute (28.06.2024) am Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und der 26-Jährige in eine JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 28.06.2024, 13.35 Uhr