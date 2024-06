991. Mehrere Festnahmen von Tatverdächtigen nach Sexualdelikten – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Donnerstag, 27.06.2024, gegen 14:45 Uhr, befand sich eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem vierjährigen Kind auf einem Spielplatz in der Rosenheimer Straße in Berg am Laim.

Dort sah sie einen ihr unbekannten Mann, der sich auf eine Parkbank am Spielplatz legte, seine Hose teilweise herunterzog und sexuelle Handlungen sichtbar für die beiden an sich selbst vollzog.

Aus diesem Grund informierte die 39-Jährige den Polizeinotruf 110. Bei einer sofort durchgeführten Fahndung im Umkreis des Spielplatzes konnte der Täter am Ostbahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Verlauf des heutigen Tages, Freitag, 28.06.2024, wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2:

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 15:50 Uhr, befand sich eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Parkanlage an der Hauptfeuerwache im Lehel. Dort ging sie an einer Parkbank vorbei, wo sie ein unbekannter Mann ansprach. Während dieser Ansprache hatte der Unbekannte seine Hose geöffnet, hielt Blickkontakt zu der 33-Jährigen und vollzog dabei sexuelle Handlungen an sich selbst.

Aus diesem Grund sprach die 33-Jährige andere Passanten an. In dieser Zeit konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten. In der Folge begab sie sich zu einer Polizeiinspektion, um den Vorfall anzuzeigen.

Am Donnerstag, 27.06.2024, konnte eine Polizeistreife unweit des ursprünglichen Tatortes den von der 33-Jährigen beschriebenen unbekannten Mann antreffen. Dieser wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 34-Jährigen mit moldauischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde alsl Tatverdächtiger wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages, Freitag, 28.06.2024, wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 3:

Am Donnerstag, 27.06.2024, gegen 16:15 Uhr, ging eine 23-Jährige mit Wohnsitz in Braunschweig über den Querbahnsteig des Hauptbahnhofes. Mehrere Meter hinter der 23-Jährigen war eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) zu Fuß unterwegs.

Unvermittelt kam der 23-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen und fasste diese an ihr Gesäß. Nachdem sich die 23-Jährige deshalb umdrehte, grinste er nur und ging weiter.

Die Polizeibeamten sahen dies und hielten den Täter an. Bei ihm handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in Magdeburg. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Während der Verbringung zur Polizeiinspektion 16 beleidigte er die beiden Polizeibeamten und wurde auch wegen dieser Beleidigung angezeigt. Nach erfolgter Anzeigenbearbeitung konnte er vor Ort entlassen werden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.