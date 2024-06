Nach versuchtem Einbruch - Großangelegte Fahndung - Zeugen gesucht

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Zwei verdächtige Personen, die sich an einer verschlossenen Garage zu schaffen gemacht haben, sorgten in der Nacht zum Freitag für einen Großeinsatz der Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Obernburger Polizei geführt.

Dem Sachstand nach begaben sich die beiden Männer gegen 01:20 Uhr am Freitag an die Garage eines Einfamilienhauses in der Buchenstraße. Hierbei führten sie auch ein Brecheisen mit sich. Ein Anwohner konnte die Männer beobachten und verständigte sofort den Polizeinotruf.

Umgehend begaben sich mehrere Streifen der Obernburger Polizei und angrenzender Dienststellen sowie ein Diensthundeführer in den Bereich und fahndeten nach den Männern. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung musste jedoch ergebnislos beendet werden.

Von den beiden Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet waren.

Die Obernburger Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Schiffskontrolle der Wasserschutzpolizei - Steuermann alkoholisiert

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Bei einer Kontrolle der Wasserschutzpolizeigruppe Aschaffenburg-Hösbach an der Schleuse wurde ein alkoholisierter Steuermann auf einem Frachtschiff festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Das Frachtschiff wurde am Donnerstag, gegen 19:50 Uhr, durch eine Streife der Wasserschutzpolizei an der Schleuse einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Steuermann auf der Steuerbordseite offensichtlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund einem Promille.

Die Weiterfahrt des Schiffes wurde unterbunden. Den Steuermann und auch den Schiffskapitän erwartet eine Ordnungswidrigkeit nach der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.

Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht - Tipps der Polizei

KIRCHZELL, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurden aus einem geparkten Pkw Wertsachen entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen und gibt nützliche Hinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Diebstahl am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr. Der Pkw, der offenbar unverschlossen war, war zu diesem Zeitpunkt in der Frühlingstraße geparkt. Aus der Mittelkonsole wurden eine Geldbörse und ein Mobiltelefon entwendet.

Die Miltenberger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09371/945-0.

Da es in den vergangenen Wochen immer häufiger zu Diebstählen aus unversperrten Fahrzeugen gekommen ist, finden Sie die wichtigsten Tipps, um sich besser schützen zu können:

Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach immer verschließen - auch bei kurzer Abwesenheit

Keine Wertsachen, mobile Navigationsgeräte und kein Bargeld im Auto liegen lassen.

Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wurde. Am besten noch einmal den Türgriff betätigen.

Ausweise, Fahrzeugpapiere und besonders Hausschlüssel immer mit aus dem Fahrzeug nehmen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, wurde am Agathaplatz ein E-Bike der Marke Giant entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde im Bessenbacher Weg auf Höhe des Kinderheims ein geparkter VW angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 07:10 Uhr und 08:20 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße an einem geparkten LKW der linke Außenspiegel angefahren.

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 17:45 Uhr, wurde am Bahnhof ein geparkter Mazda angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, wurde vor dem Kindergarten in der Von-Stein-Straße ein geparkter VW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.