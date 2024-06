WEISMAIN, LKR. LICHTENFELS. Am Donnerstagnachmittag gerieten eine Scheune und ein angrenzender Stall in Weismain in Brand. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um kurz nach 17 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass eine Scheune mit angrenzendem Stall im Weismainer Gemeindeteil Wunkendorf durch einen Blitzschlag in Brand geraten sei. Ein Großaufgebot von über 250 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie mehrere Polizeistreifen und Kräfte des Technischen Hilfswerks fuhren zum Brandort. Da sich in dem Stall noch etwa 50 Rinder befanden, kamen zusätzlich zwei Tierärzte sowie eine Amtstierärztin an die Einsatzstelle. Glücklicherweise konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Die Löscharbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Die Rinder erlitten größtenteils Verletzungen, konnten aber nach und nach aus dem Stall gerettet werden. Ein Mitglied der Feuerwehr wurde dabei von einem Rind getreten und leicht verletzt. Drei Bewohner erlitten einen Schock. Ein weiterer Bewohner und ein Tierarzt zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Beide wurden vor Ort von Kräften des Rettungsdienstes behandelt. Ein Feuerwehrmann kam wegen einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei Rinder mussten noch vor Ort auf Anordnung der Amtstierärztin erlöst werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 500.000 Euro. Sowohl die Scheune als auch der Stall brannten gänzlich nieder. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.