1428 - Raub nach gemeinsamen Abend - Zeugen gesucht

Lechhausen - Bereits am Sonntag (23.06.2024) war ein 52-Jähriger mit drei Männern in einem Lokal. Die Männer überwältigten offenbar auf dem Heimweg in Lechhausen den 52-Jährigen und raubten Bargeld.

Der 52-Jährige war am Sonntag (23.06.2024) in einem Lokal in der Innenstadt. Dort lernte er drei weitere Männer kennen. Die vier Männer teilten sich ein Taxi und fuhren gegen 01.00 Uhr in die Neuburger Straße.

Der 52-Jährige wurde dort dann offenbar von einem der Männer angegriffen und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu Bewusstsein kam, war sein Geld weg.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise werden telefonisch erbeten unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1429 - Autofahrer ohne Führerschein flieht vor Polizei

Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (26.06.2024) war ein 32-Jähriger ohne Führerschein am Georg-Käß-Platz unterwegs.

Die Polizei wollte gegen 04.00 Uhr ein Auto auf Höhe des Georg-Käß-Platzes kontrollieren. Der 32-jährige Fahrer flüchtete daraufhin vor der Polizei. Die Beamten stellten den Fahrer kurze Zeit später und kontrollierten ihn. Die Polizei ermittelte, dass gegen den Mann ein gültiges Fahrverbot vorlag.

Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot.

1430 - Ladendiebstähle

Innenstadt - Am Mittwoch (26.06.2024) beobachtete ein Mitarbeiter eines Elektrofachgeschäfts am Willy-Brandt-Platz einen 25-Jähriger bei einem Diebstahl.

Der 25-jährige Mann verließ den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den 25-Jährigen daraufhin auf und verständigte die Polizei.

Der Mann händigte die Ware von niedrigem zweistelligem Wert freiwillig aus.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Univiertel - Bereits am Dienstag (25.06.2024) entwendete eine zunächst unbekannte Frau Waren aus einem Supermarkt. Ein Mitarbeiter erkannte die Frau am darauffolgenden Tag, als diese wieder im Supermarkt war und verständigte die Polizei.

Die zunächst unbekannte Frau steckte gegen 19.30 Uhr die Waren in eine Tasche und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte im Nachgang den Diebstahl. Am Mittwoch (26.06.2024) kam die 41-Jährige erneut in den Supermarkt und wurde von dem Mitarbeiter erkannt. Die Polizei wurde verständigt.

Die Waren hatten einen niedrigen zweistelligen Wert.

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

1431 – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (26.06.2024) kam es zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einer 24-jährigen Pedelec-Fahrerin zu einem Unfall in der Jakoberstraße. Die 24-Jährige wurde hierbei verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 17.00 Uhr kam es in der Jakoberstraße zum Zusammenstoß zwischen der 24-jährigen Pedelec-Fahrerin und dem unbekannten Fahrradfahrer. Die Pedelec-Fahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer half der Pedelec-Fahrerin auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Personalien auszutauschen.

Der unbekannte Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm, etwa 25 Jahre alt, indisches Erscheinungsbild

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1432 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (25.06.2024), 15.00 Uhr bis Mittwoch (26.06.2024), 09.30 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter den Boden und drei Parkbänke in der Nähe des Spielplatzes am Paul-Ben-Heim-Weg.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1433 – Rollerdiebstahl - Täterfestnahme

Kriegshaber – Am Donnerstag (27.06.2024) entwendeten zwei 13-Jährige einen Roller in der Columbusstraße. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die im Rahmen der Fahndung die beiden Tatverdächtigen festnahm.

Gegen 03.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich die beiden 13-Jährigen an einem Roller zu schaffen machten. Einer der beiden flüchtete mit dem Roller und der andere zu Fuß. Die Polizei wurde alarmiert.

Im Rahmen der Fahndung stoppten die Polizeibeamten die beiden 13-Jährigen. Die Polizei stellte den Roller als Beweismittel sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Einhandmesser bei einem der 13-Jährigen und stellten dieses ebenfalls sicher. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden im Umfeld kurz zuvor einen weiteren Roller angegangen hatten. Die beiden 13-Jährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.