STRAUBING. Im Zeitraum zwischen 25. und 27.06.2024 wurde vom Großparkplatz Am Hagen ein BMW M6 in schwarz entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 31-jährige Besitzer des BMW informierte heute, 27.06.2024, gegen 08.45 Uhr die Polizei, da er sein Fahrzeug, welches Am Hagen abgestellt war, nicht mehr am Abstellort vorfinden konnte. Er gab im Rahmen der polizeilichen Aufnahme an, den schwarzen BMW im Wert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages am 25.06.2024 gegen 20.00 Uhr Am Hagen abgestellt zu haben. Die Suche nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder einem eventuellen Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei unter der 0991/3896-0 zu melden.

