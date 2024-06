980. Mehrere Fälle von politisch motivierter Kriminalität – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Samstag, 22.06.2024, gegen 20:35 Uhr, befuhren ein 46-Jähriger und eine 38-Jährige (beide mit Wohnsitz in München), mit einem Pkw, Toyota die Werinherstraße. An der Kreuzung zur Severinstraße mussten sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Ein bislang unbekannter Täter stand dabei mit seinem Fahrzeug direkt neben dem Pkw Toyota.

Durch das geöffnete Fenster beleidigte der Täter den 46-Jährigen und die 38-Jährige mit ausländerfeindlichen Äußerungen. Des Weiteren warf er eine brennende Zigarette durch das geöffnete Fenster auf die 38-Jährige. Diese wurde dabei nicht verletzt. Es wurde nichts beschädigt. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Täter weiter.

Die beiden Geschädigten begaben sich anschließend zu einer Polizeidienststelle und erstatteten Anzeige wegen Beleidigung.

Fall 2:

Am Samstag, 22.06.2024, gegen 21:00 Uhr, meldete eine Passantin der Münchner Polizei, dass sich eine Person auf der Edlinger Straße befindet, welche wiederholt Parolen im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus ausrief.

Vor Ort konnte ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Fall 3:

Am Sonntag, 23.06.2024, zwischen 21:26 Uhr und 21:46 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Abteile einer U-Bahn, welche vom Odeonsplatz Richtung Fürstenried West fuhr. Es wurden unter anderem mehrere Schmierschriften mit Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt an die Innenwände der U-Bahn in schwarzer Farbe angebracht. Der U-Bahnfahrer konnte die Schmierschriften feststellen und informierte die Polizei, welche nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugenaufruf:

Wer war im angegebenen Zeitraum in dieser U-Bahn und hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In allen Fällen führt das Kriminalfachdezernat 4 (politisch motivierte Kriminalität) die Ermittlungen.

981. Brandlegung – Berg am Laim

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 21:35 Uhr, bemerkte ein Anwohner Personen auf dem Dach eines stillgelegten Gebäudekomplexes in Berg am Laim und verständigte daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort keine Personen antreffen. Da Rauchgeruch wahrgenommen worden ist, wurde die Feuerwehr verständigt. Diese konnte im Inneren des Gebäudes eine Brandstelle feststellen, welche gelöscht werden musste.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neumarkter Straße, Leuchtenbergring und Riedgaustraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

982. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Gräfelfing

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 12:00 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einem über 80-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und gaben sich als Handwerker aus. Sie gaben an, Rohre im Haus überprüfen zu müssen.

Der über 80-Jährige ging daraufhin mit einem der Täter in den Keller. Während dessen begab sich der andere Täter in die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er entwendete dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Der Senior begab sich am nächsten Tag zu einer Polizeiinspektion und erstattetet dort Anzeige.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sudentenstraße und Egerländerstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

983. Austritt von Kältemittel in Lebensmittelgeschäft – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 17:20 Uhr, wurde die Münchner Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim über einen vermeintlichen Gasaustritt in einem Lebensmittelgeschäft informiert.

Vor Ort wurde das Lebensmittelgeschäft vollständig durch die Feuerwehr geräumt. Der Straßenverkehr musste kurzfristig gesperrt bzw. umgeleitet werden. Im Gebäude konnte der Austritt eines Kältemittels durch die Feuerwehr lokalisiert und gestoppt werden. Insgesamt klagten sechs Personen über leichte Atemwegsbeschwerden, welche vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden mussten.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

984. Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Fahrrad; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger mit saudi-arabischer Staatsangehörigkeit mit einem Pedelec den Frankfurter Ring stadtauswärts in Richtung der A9. Er benutzte hierbei den nicht für seine Fahrtrichtung freigegebenen Radweg im nördlichen Bereich.

Zeitgleich fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad auf dem gleichen Radweg wie der 42-Jährige in Richtung Moosacher Straße.

Als die zwei Beteiligten auf Höhe der Ingolstädter Straße waren, kam es zum Zusammenstoß.

Beide Beteiligten stürzten daraufhin zu Boden. Dabei wurde der 53-Jährige verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

985. Person stürzt auf Rolltreppe und verletzt sich schwer – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 45-jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf einer Rolltreppe an der U-Bahnstation „Poccistraße“.

Der augenscheinlich alkoholisierte 45-Jährige stürzte eigenverschuldet auf der Rolltreppe und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

986. Sexuelle Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 14:00 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München in der U6 in Richtung Großhadern. Ein ihr unbekannter Mann befand sich ebenfalls in der U-Bahn und fasste ihr plötzlich oberhalb der Kleidung in den Schritt.

Daraufhin verließ der unbekannte Täter die U-Bahn an der Haltestelle „Poccistraße“ und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 30-Jährige verblieb in der U-Bahn und verständigte kurze Zeit später den Notruf der Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei München führten bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, blonde Haare, schulterlanger Pferdeschwanz; er trug schwarze Kleidung und einen Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs „Poccistraße“ (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.