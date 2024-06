978. Nachtrag zur Bilanz zum gestrigen Fußballspiel der EURO 2024

Am gestrigen Abend des 25.06.2024 fand in München das Spiel zwischen Dänemark und Serbien in der Munich Football Arena statt.

Gegen 17.00 Uhr waren über 5.000 serbische Fans am Marienplatz. Bei einer Kontrolle eines Serben wegen des Gebrauchs von Pyrotechnik gab es Solidarisierungseffekte in dieser Gruppe. Dabei kam es auch zu Flaschenwürfen und dem Wurf eines Stuhls gegen die eingesetzten Polizeibeamten, die darauf mit dem Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray reagieren mussten.

Neun Beamte wurden lediglich dank getragener Schutzausstattung nur leicht verletzt. Auf Seiten der Fans wurde eine leicht verletzte Person registriert.

Mehrere Personen wurden wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Von diesen Personen wurden zwischenzeitlich zehn Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 39 Jahren vorläufig festgenommen.

Hiervon verfügten sieben Tatverdächtige, jeweils serbische Staatsangehörige, nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen alle sieben Tatverdächtigen wurde jeweils ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die weiteren drei Tatverdächtigen, jeweils mit Wohnsitzen in München, Fürth und Nordrhein-Westfalen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 2 geführt.