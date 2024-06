1418 - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Göggingen - Ein bislang unbekannter Täter besprühte im Zeitraum von Samstag (22.06.2024) bis Sonntag (23.06.2024) die Grundstücksmauer einer Kirche am Klausenberg mit einem Graffiti.

Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1419 - Fahrradfahrer beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Lechhausen - Am Dienstag (25.06.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Radfahrer ein fahrendes Auto mit seinem Fahrrad und flüchtete im Anschluss.

Ein Autofahrer fuhr gegen 14.20 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Fahrradfahrer kam dem Auto entgegen und bremste diesen nach derzeitigen Erkenntnissen aus. Anschließend touchierte er offenbar mit seinem Fahrrad das Auto und flüchtete.

Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1420 – Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Innenstadt - Am Dienstag (25.06.2024) kam es zu einem Ladendiebstahl einer 16-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft am Willy-Brandt-Platz. Bei der Durchsuchung kam weiteres Diebesgut zum Vorschein.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 16-Jährige dabei, wie sie den Kassenbereich mit unbezahlter Ware passierte und verständigte die Polizei. Die Waren hatte einen mittleren zweistelligen Wert.

Die Polizeibeamten entdeckten bei der Durchsuchung der 16-Jährigen weiteres Diebesgut von anderen Bekleidungsgeschäften. Die Polizei gab die Gegenstände an die Eigentümer zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 16-Jährige.



Innenstadt - Ebenfalls am Dienstag (25.06.2024) gegen 18.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einen 47-Jährigen, wie er Ware aus einem Drogeriegeschäft am Willy-Brandt-Platz ohne zu bezahlen mitnahm.

Die Polizei wurde verständigt. Es entstand ein Schaden im hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei führte bei dem 47-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 47-Jährigen.



Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (25.06.2024) entwendete ein 32-jähriger Mann ein Getränk aus einem Supermarkt in der Sallingerstraße.

Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete, wie der 32-Jährige das Getränk einsteckte und andere Waren bezahlte. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne das Getränk zu bezahlen. Der Mitarbeiter verständigte anschließend die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 32-Jährigen.



Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (25.06.2024) entwendete eine 23-jährige Frau mehrere Kosmetikartikel aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete, wie die 23-Jährige mehrere Kosmetikartikel einsteckte und andere Waren bezahlte. Anschließend verließ sie den Kassenbereich, ohne die Kosmetikartikel zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Polizeibeamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der 23-Jährigen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige.

1421 - Umfassende Verkehrskontrolle

Göggingen - Am Dienstag (25.06.2024) kontrollierte die Polizei ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen. Der Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schmidtkunzstraße ein Auto. Schnell stellte die Polizei fest, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und das Auto keine Zulassung hatte. Der 39-jährige Autofahrer hatte zudem keinen Führerschein. Die Polizei führte einen Drogentest bei dem 39-Jährigen durch, der positiv verlief. Der 39-jährige Autofahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte zudem das Auto sicher, da der Mann bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war.

Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens unter Drogeneinfluss.

1422 - Pedelec entwendet - Zeugen gesucht

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (24.06.2024), 16.30 bis Dienstag (25.06.2024) 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec in der Schackstraße.

Das schwarze Pedelec der Marke Fischer war mit einem Schloss versperrt. Der Wert des Pedelecs liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323- 2310 entgegen.

1423 – Auto zerkratzt

Oberhausen – Am Montag (24.06.2024), zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Opel in der Ebnerstraße.

Der unbekannte Täter beschädigte die rechte Fahrzeugseite des grauen Opels. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1424 – Unbefugter Gebrauch von Rollern

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (24.06.2024), 19.00 Uhr bis Dienstag (25.06.2024) 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter zwei Roller in der Kreutzerstraße.

Der Halter stellte am Morgen fest, dass seine beiden Roller nicht mehr vor dem Haus standen. Wenig später entdeckte er die beiden Roller an einem Spielplatz. Die bislang unbekannten Täter beschädigten die Roller bei der Nutzung. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.