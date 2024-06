FÜRTH. (680) Am Dienstagabend (25.06.2024) kam es im Kreuzungsbereich Würzburger Straße/Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die Verkehrspolizei Fürth sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.



Der 21-jährige Fahrer einer Yamaha überquerte um 20:00 Uhr zusammen mit seinem Sozius (27) vom Parkplatz eines Supermarktes kommend die Würzburger Straße in Richtung Breslauer Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß er mit einem Skoda (Fahrer 44) zusammen, der auf der Würzburger Straße stadteinwärts fuhr. Sowohl der Kradfahrer als auch sein Sozius wurden leicht verletzt. Der Sozius kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Da es widersprüchliche Aussagen über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gibt, sucht die Verkehrspolizei Fürth nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diesbezügliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0911/973997-115 entgegengenommen.



Erstellt durch: Robert Sandmann