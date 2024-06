GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hat am Dienstag, 25.06.2024, im Bereich Geisenhausen einen Haftbefehl vollzogen; ein Beamter gab dabei zwei Warnschüsse in die Luft ab.

Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord überprüfte einen möglichen Aufenthaltsort eines mit Haftbefehlen gesuchten 28-jährigen Mannes im Bereich Geisenhausen. Der aus Erding stammende, derzeit wohnsitzlose, Mann war bereits seit längerer Zeit im Fokus der Polizei. Nachdem die Beamten den Gesuchten am späten Nachmittag in einem Anwesen in Geisenhausen festgestellt haben, flüchtete er vor der Kontrolle mit einem Opel Corsa zunächst in Richtung Staatsstraße 2054.

Nachdem das Fahrzeug an einer Einmündung in Richtung Feldkirchen aufgrund eines Reifenplatzers nicht mehr fahrbereit war und verunfallt liegen blieb, versuchte der 28-Jährige zu Fuß zu flüchten. Einer der eingesetzten Beamten gab daraufhin auf einer freien Grünfläche zwei Warnschüsse in die Luft ab.

Der Mann ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Da der 28-Jährige bei dem vorangegangen Verkehrsunfall leicht verletzt wurde, wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Abgabe des Warnschusses, wird, wie in Fällen einer polizeilichen Schussabgabe üblich, geprüft.

Veröffentlicht: 26.06.2024, 13.20 Uhr