KEMPTEN. Ein Senior wurde Opfer eines Anlagebetrugs. Die Täter brachten ihr Opfer um eine vierstellige Geldsumme. In diesem Fall ist die Schadenssumme vergleichsweise gering, im gesamten Präsidium entstanden in den vergangenen Jahren jedoch zweistellige Millionenschäden. Die Polizei rät zur unbedingten Vorsicht.

Was ist passiert?

Der Senior plante eine Investition in Kryptowährungen und recherchierte hierzu im Internet. Ein angebliches Interview mit dem Finanzminister, welcher zu dieser Art der Anlage riet, erweckte in dem Opfer den Eindruck einer seriösen Plattform. Nach ersten Telefonaten investierte der Mann anfänglich wenige hundert Euro. Seine Einzahlung entwickelte sich angeblich beachtlich, die Gewinne verdreifachten sich in kurzer Zeit. Weitere Anrufe durch die kommunikativ versierten Täter führten schlussendlich dazu, dass der Mann eine weitere Überweisung im höheren vierstelligen Bereich tätigte und diesen Betrag auf ein ausländisches Zielkonto überwies. Die Betrüger sagten dem Senior auf seine Nachfrage hin die Geldauszahlung zu, jedoch erhielt der Mann sein Geld und die vermeintliche Gewinnsumme nicht zurück.

Wie häufig kommt diese Betrugsmasche vor?

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West haben sich im Jahr 2024 bisher 178 erfolgreiche Fälle von Cybertrading ereignet. Die Opfer wurden insgesamt um rund fünf Millionen Euro gebracht. Im Bereich der Stadt Kempten waren es bis heute 18 Taten mit Beuteschaden.

Im Jahr 2023 fanden im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 274 erfolgreiche Anlagebetrugsdelikte statt, davon 21 in Kempten. Der Beuteschaden insgesamt betrug letztes Jahr circa zehn Millionen Euro.

Was sollten Sie beachten?

Die Kriminalpolizei Kempten warnt ausdrücklich vor dieser Masche des Anlagebetruges. Seien Sie achtsam und folgen Sie den Hinweisen:

Überweisen Sie keine Gelder auf unbekannte ausländische Konten.

Lassen Sie keine unbekannten Personen über das Internet auf ihren Computer oder auf ihr Mobiltelefon zugreifen.

Gewähren Sie keinen unbekannten Personen Zugriff auf Ihr (Online-)Bankkonto.

Passen Sie auf: Meist fordern die Täter zur Auszahlung Ihrer vorgetäuschten Gewinne Steuern oder weitere Gebühren. Dies ist jedoch nur ein Vorwand, eine Auszahlung des Betrages erfolgt nicht.

