972. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung – Grünwald

-siehe Medieninformation vom 25.06.2024 Nr. 970

Wie bereits berichtet, wurde seit Montag, 24.06.2024, ein 57-Jähriger aus dem Landkreis München vermisst. Er wurde zuletzt an einer Bushaltestelle in Grünwald gesehen.

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 00:00 Uhr, war der 57-Jährige einem Busfahrer aufgefallen, da dieser schon eine unüblich längere Zeit im Bus saß. Daraufhin verständigte er die Polizei, welche ihn wohlbehalten zurück an seine Wohnadresse gebracht hat.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.

973. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 03:35 Uhr, ging eine 64-Jährige mit Wohnsitz in München auf der Fahrbahn der Oberföhringer Straße in Richtung Isarring.

Zeitgleich fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw auf der Oberföhringer Straße in gleiche Richtung.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Dabei wurde die 64-Jährige schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Oberföhringer Straße komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

974. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Schwanthaler Höhe

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 10:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an ihrer Wohnungstür und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, den Wasserfluss im Badezimmer überprüfen zu müssen.

In der Zeit, wo sich die über 80-Jährige mit dem falschen Handwerker im Badezimmer befand, betrat ein zweiter bislang unbekannter Täter die Wohnung. Dieser konnte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. Als der zweite Täter die Wohnung verlassen hatte, entfernte sich auch der erste Täter und beide konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Erst nach einem Gespräch mit einem Nachbarn wurde die Seniorin auf den Trickdiebstahl aufmerksam gemacht und verständigte über den Notruf die Polizei.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, athletische Figur, dunkle Haare, sprach Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bergmannstraße, Heimeranstraße und Kazmairstraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

975. Festnahmen von vier Tatverdächtigen nach Diebstahl – Messestadt

Am Montag, 24.06.2024, gegen 09.00 Uhr, wurde ein Transporter und die vier Insassen durch eine Polizeistreife auf dem Messegelände einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Transporters konnten diverse zuvor entwendete Gegenstände unter anderem elektronische Geräte und Werkzeuge aufgefunden werden. Teilweise konnten die Gegenstände Firmen vor Ort zugeordnet werden, die den Diebstahl auf der Messe in München bereits gemeldet hatten.

Im weiteren Verlauf wurde ein weiterer Transporter durchsucht, der unmittelbar neben dem zuvor kontrollierten Fahrzeug geparkt war und den Insassen zugeordnet werden konnte. Auch hier wurde weiteres Diebesgut aufgefunden.

Die vier Tatverdächtigen (im Alter von 20 bis 42 Jahren, alle mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ gegen drei Personen jeweils einen Haftbefehl. Der 20-Jährige wurde entlassen.

Das Kommissariat 56 (Eigentumskriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

976. Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Pasing

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 12:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einem über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, wegen eines vermeintlichen Wasserrohrbruches die Leitungen überprüfen zu müssen. Hierzu ging der über 80-Jährige zusammen mit dem falschen Handwerker in den Keller.

Während dessen betrat ein weiterer bislang unbekannter Täter durch die noch geöffnete Tür die Wohnung. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer nach Stehlgut. Anschließend begab sich auch dieser in den Keller und beide verließen das Haus.

Im Anschluss begab sich der Senior wieder nach oben und fand die Räume durchwühlt vor. Er verständigte über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde nichts aus der Wohnung entwendet.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, 175 cm groß, hagere Statur, Drei-Tage-Bart, kurze Haare mit Geheimratsecken; bekleidet mit einer Arbeitskleidung der „SWM“

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 160 cm groß, kräftige Statur, mittellange Haare, kein Bart; bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lützowstraße und Marschnerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

977. Größere Auseinandersetzung – Taufkirchen

Am Sonntag, 23.06.2024, gegen 19:15 Uhr, kam es im Rahmen eines Fußballturniers in Taufkirchen zu einer größeren Auseinandersetzung.

Aufgrund Unstimmigkeiten während des Spielverlaufs kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Zuschauern, den Spielern und zwei Sicherheitsbeauftragten. Dabei wurden auch mehrere Glasflaschen geworfen. Der 21- und 22-jährige Sicherheitsbeauftragte wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die über den Notruf verständigte Polizei begab sich mit mehreren Streifenbesatzungen zur Einsatzörtlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Stimmung beruhigt. Die Hauptbeteiligten, ein 16- und 25-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, konnten vor Ort angetroffen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden mehreren anwesenden Personen ein Platzverweis erteilt. Die Veranstaltung endete gegen 22:00 Uhr. Es wird nun unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.