NÜRNBERG. (678) In der Nacht von Montag (24.06.2024) auf Dienstag (25.06.2024) gingen unbekannte Täter zwei Handygeschäfte in der Nürnberger Südstadt an. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten warfen an zwei Geschäften in der Pillenreuther Straße die Schaufensterscheiben mittels eines schweren Steines ein. In einem der Fälle gelang es ihnen, in den Innenraum des Ladens zu kommen und hier mehrere Smartphones zu entwenden. Sach- und Beuteschaden liegen im vierstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc