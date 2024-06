SCHWEINFURT. Zwei algerische Staatsbürger entwendeten bereits vorletzten Samstag Gegenstände aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Anschließend zahlten die Tatverdächtigen mit zwei entwendeten Bankkarten mehrere Einkäufe im Stadtgebiet. Beide konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 07:45 Uhr, entwendeten zwei Männer einen Rucksack aus einem unversperrten Pkw in der Hauptbahnhofstraße. Sie nahmen zwei Bankkarten und eine Sonnenbrille an sich, ließen den Rucksack in einem Gebüsch zurück und entfernten sich. Anschließend tätigten sie mit den entwendeten Karten mehrere Einkäufe im Gesamtwert eines niedrigen dreistelligen Betrags.

Die Schweinfurter Polizei konnte einen 23- jährigen und einen 42-jährigen Algerier wenig später festnehmen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die beiden Männer dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Beide Tatverdächtige wurden für mehrere Tage in Untersuchungshaft genommen bis sie durch das Amtsgericht Schweinfurt im beschleunigten Verfahren zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.