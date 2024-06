MEMMINGEN / KEMPTEN. Nach weit über 40 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei erhielt Erster Polizeihauptkommissar Josef Gast, Leiter der Autobahnpolizeistation Memmingen, aus den Händen von Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner seine Ruhestandsurkunde.

Josef Gast begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1980 damals noch als Polizeipraktikant. Nach beendeter Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene und einem halben Jahr Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurde er Anfang 1985 zur Polizeiinspektion Kempten versetzt. Dieser Dienststelle blieb er bis zu seinem Studium zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene 1999 treu. Nach beendetem Studium 2001 und der Ernennung zum Polizeikommissar führte ihn sein Weg zur Verkehrspolizeiinspektion Kempten. Spätestens damit schuf er die Grundlagen für seine weiteren Jahre als ausgewiesener Verkehrsexperte.

Ob als Kradfahrer auf dem Polizeimotorrad oder bei der Kontrolle des Gefahrgut- und Schwerverkehrs, Josef Gast bewies bei seiner fast auf den Tag genau 14 Jahre dauernden Tätigkeit in verschiedenen Funktionen bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, darunter als Dienstgruppenleiter und Leiter des Schwerverkehr-Kontrolltrupps, dass er für die Anforderungen der Verkehrssicherheitsarbeit gut vorbereitet war. Am 1. September 2015 folgte daher seine Bestellung zum stellvertretenden Leiter der Autobahnpolizeistation Memmingen, wo er sich anschließend auch noch in die Mitarbeiterführung einarbeitete. Fast folgerichtig war dann seine Ernennung zum Leiter der Autobahnpolizeistation Anfang Februar 2021, damit einher ging seine Beförderung zum Ersten Polizeihauptkommissar am 1. Mai 2021.

Insgesamt blickt Josef Gast damit auf nahezu 44 Dienstjahre zurück, davon mehr als zwanzig mit Spezialisierung auf den Bereich des Straßenverkehrs. Diese Leistung würdigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde an ihn:

Kaum ein Bereich bringt so viele technische und gesetzliche Änderungen mit sich wie der Straßenverkehr. Sie haben es verstanden, immer am Puls der Zeit zu bleiben, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Herausforderungen vorzubereiten und so für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr zu sorgen.

Sie schloss: