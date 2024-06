1411- Schwerer Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Kissing - Auf der Kreisstraße AIC 12 zwischen Altkissing und Mering ereignete sich am 24.06.2024, gegen 16.00 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 64-jährige Fahrer eines BMW war in Fahrtrichtung Mering unterwegs und kam nach einer Kurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Fahrradfahrerin, die sich auf dem Fuß- und Radweg befand. Die Fahrradfahrerin erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt zum Unfallhergang und es wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Mögliche Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

1412 – Brand bei einer Tankstelle

Gersthofen – Am heutigen Dienstag (25.06.2024) kam es zum Brand in einer Wasserstoff-Tankstelle in der Frankfurter Straße. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Gegen 10.10 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bei Brandausbruch auch zu einem lauten Knall. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen.

1413 – Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Stadtbergen – Am gestrigen Montag (24.06.2024) kam es zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Leitershofer Straße.

Gegen 13.20 Uhr stellte eine Anwohnerin Rauchgeruch aus dem Keller fest und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Nach aktuellen Erkenntnissen löste ein Defekt an einem technisches Gerät den Brand aus.

Der genaue Sachschaden wird aktuell geklärt.

1414 – Verkehrsunfall auf der Autobahn – Hoher Sachschaden

Autobahn A8 / AS Augsburg-West / FR Süden - Am gestrigen Montag (24.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8.

Gegen 10.30 Uhr wollte ein 30-jähriger LKW-Fahrer an der Anschlussstelle Augsburg West von der Autobahn abfahren. Hierbei verlor der Mann offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen LKW und stieß gegen die linke Leitplanke der Abfahrtspur. Der LKW durchbrach daraufhin die Leitplanke und kam auf dem Standstreifen der Hauptfahrbahn zum Stehen.

Der 30-jährige LKW-Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des LKW und die Fahrbahnreinigung dauerten bis 02.00 Uhr an. In dieser Zeit war die Autobahn in Richtung Süden sowie die Ausfahrt nur teilweise befahrbar.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

1415 - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Agawang - Am gestrigen Montag (24.06.2024), gegen 07.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Kleintransporterfahrer auf der Kreisstraße A5 von Agawang Richtung Horgau.

Bei einem Überholvorgang übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Durch den Unfall wurde der 55-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehren Agawang, Horgau, Dinkelscherben und Buch waren vor Ort im Einsatz. Die Kreisstraße war für wenige Stunden gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

1416 – Motorradunfall

Affing - Am heutigen Dienstag (25.06.24) kam auf der Staatsstraße 2035 zu einem schweren Motorradunfall.

Gegen 06.10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße von Weichenberg kommend in Richtung Affing. Am Ortsende Katzenthal überholte der Kradfahrer einen vor ihm fahrenden Audi und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem Mercedes und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu.

Durch den Anstoß schleuderte das Motorrad noch gegen den überholten Audi, wodurch auch der Audi beschädigt wurde.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Klinikum. Der 52-jährige Mercedesfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

1417 - Betrunkener Randalierer greift Rettungssanitäter an

Dillingen - Am gestrigen Montagvormittag (24.06.2024) wurde die Polizei in die Johannes-Scheiffele-Straße gerufen. Dort hatte ein 49-Jähriger randaliert.

Weil er hingefallen war und sich den Kopf angeschlagen hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Daraufhin schlug der 49-Jährige auf die Sanitäter ein. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest lieferte bei ihm ein Ergebnis von drei Promille.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 49-Jährigen nun wegen Körperverletzung.