NÜRNBERG. (677) Am Dienstagvormittag (25.06.2024) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Röthenbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Der 57-jährige Fahrer eines Lkw befuhr gegen 11:00 Uhr die Ansbacher Straße in Richtung Stein. An der Kreuzung zur Rednitzstraße entstand ein Rückstau, weshalb der Fahrverkehr nur stockend vorankam. Einige Meter vor der Kreuzung trat ein 50-jähriger Fußgänger vor dem Lkw auf die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Hierbei wurde der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Hierbei wurden die Polizisten durch Beamte der Medientechnik Nordbayern unterstützt, welche mit einer Drohne Luftaufnahmen von der Unfallörtlichkeit anfertigten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth banden die Beamten zudem einen Unfallsachverständigen in die Ermittlungen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Stein sperren zur Stunde die Ansbacher Straße in Richtung Stein.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler