ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in zwei Häuser eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach stiegen die Unbekannten zwischen Sonntag, 23:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, in die beiden Einfamilienhäuser "Am Stadtwald" ein. Die Täter versuchten jeweils über ein Fenster in die Anwesen zu gelangen. In einem Fall waren sie erfolgreich und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kripo Aschaffenburg geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Unbekannter überholt Pkw - Rollerfahrer muss in Grünstreifen ausweichen - Zeugen gesucht

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Das Überholmanöver eines Unbekannten am Montagabend führte zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Miltenberger Polizei hofft auf Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr 59-Jähriger mit seinem Motorroller die Staatsstraße 507 von Neunkirchen nach Eichenbühl. Hierbei kamen dem Mann auch zwei Pkw entgegen. Unmittelbar vor einer Kurve überholte einer der beiden Pkw den zweiten Pkw und übersah offenbar den Rollerfahrer. Dieser musste in den Grünstreifen ausweichen und stürzte in der Folge. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können zu dem Pkw machen, werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Nach Handtaschendiebstahl - Zeuge hält Tatverdächtigen fest

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 55-Jähriger verhinderte am Montagabend mit seinem beherzten Eingreifen den Diebstahl einer Handtasche. Der Täter konnte durch die Aschaffenburger Polizei festgenommen werden und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Dem Sachstand nach befand sich 53-Jährige am Montag, gegen 19:30 Uhr, im Außenbereich eines Imbisses in der Badergasse und hatte ihre Handtasche über einen Stuhl gelegt. Ein zunächst Unbekannter ging an dem Platz der Frau vorbei und nahm die Tasche an sich. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte diese und konnte den Täter ca. 100 Meter weiter einholen.

Er nahm diesen mit an die Tatörtlichkeit zurück, wo nur kurze Zeit später die zwischenzeitlich verständigte Streife der Aschaffenburger Polizei eintraf. Die Streife musste den 25-jährigen Täter hierbei zu Boden bringen, nachdem dieser offenbar versuchte, erneut zu flüchten.

Der Mann wurde zunächst zur Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg musste der marokkanische Staatsangehörige eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde im Anschluss entlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Montag, zwischen 06:50 Uhr und 12:45 Uhr, wurde in der Haidbergstraße ein geparkter Mercedes an der hinteren Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, wurden hinter dem Jugendtreff in der Insterburger Straße zwei Bänke beschädigt.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend wurde in der Luxburgstraße innerhalb von zwei Stunden - zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr - ein E-Bike der Marke Focus entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.