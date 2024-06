1402 - Tötungsdelikt

----------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ------------------------

Dillingen – Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) wurde eine 59-jährige Bewohnerin tot in einem Betreuten Wohnen im Oberen Quellweg aufgefunden. Ein 47-Jähriger und ein 31-Jähriger befinden sich in Untersuchungshaft.

Gegen 08.15 Uhr fand eine Mitarbeiterin die 59-Jährige tot mit Stichverletzungen in ihrem Zimmer auf und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen übernommen. In diesem Rahmen ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 47-jährigen Bewohner und einen 31-jährigen Besucher der Einrichtung. Polizeibeamte nahmen am gestrigen Sonntag den 47-jährigen Tatverdächtigen noch in der Einrichtung fest. Im weiteren Verlauf wurde auch der 31-jährige Tatverdächtige in Kempten festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am heutigen Montag (24.06.2024) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun zu den Umständen und Hintergründen der Tat.

1403 - Tödlicher Verkehrsunfall

Mertingen - Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Pkw besetzt mit zwei Fahrzeuginsassen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen einen Baum. Eine auf dem Beifahrersitz befindliche 82-jährige Frau verstarb heute Nachmittag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag (23.06.2024), gegen 16.10 Uhr fuhr der 82-jährige Fahrer eines Mercedes B180 auf der Bundesstraße 2, von Fahrtrichtung Augsburg kommend in Richtung Donauwörth. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen kam der Fahrzeugführer zunächst aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Pkw leicht nach rechts ins Bankett ab. Er steuerte gegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mit der Beifahrerseite in einen Baum.

Die Beifahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrzeugführer erlitt selbst leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme durch Beamte der PI Gersthofen und PI Rain am Lech wurde die Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Die Sperrung dauerte von 16.15 Uhr bis 19.00 Uhr an, da im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter hinzugezogen wurde.

Zur Rettung des Fahrzeugführers und Umleitung des Verkehrs waren ca. 30 Feuerwehrmänner der FFW Westendorf und Nordendorf im Einsatz.

Der am Fahrzeug und Baum entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

1404 - Angriff auf einen Polizeibeamten

Untermeitigen - Am Sonntag (23.06.2024) befand sich gegen 03:30 Uhr eine Polizeistreife im Eingangsbereich einer Diskothek in der Daimlerstraße, da es zuvor zu einem Problem mit einem Gast gekommen war. Während der Sachverhaltsabklärung wurde plötzlich von der Seite Pfefferspray in Richtung eines Polizeibeamten gesprüht. Der Angriff erfolgte aus einer unüberschaubaren Menschenmenge heraus, die mit dem Einsatz der Streife nicht in Verbindung stand.

Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff eine Reizung der Augen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Hinweise werden unter der Tel. 08232/9606-0 entgegengenommen.

1405 - Vermeintliche Schussabgaben führen zu Polizeieinsatz

Aichach - Am 22.06.2024 gegen 20.55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei mehrere schussähnliche Geräusche am Waldrand im Bereich des Mauerbacher Weges.

Der Mitteiler konnte in diesem Zusammenhang aus der Ferne zwei unbekannte Männer sehen, die nach den vermeintlichen Schussabgaben weiter in Richtung Wald weggingen. Aufgrund der Mitteilung beorderte die Polizeieinsatzzentrale mehrere Einsatzkräfte zur beschriebenen Örtlichkeit, wo abgeschossene Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei führt weitere Ermittlungen zur Identifizierung der Unbekannten wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizeiinspektion Aichach bittet hierzu unter der Telefonnummer 08251/8989-11 um Hinweise.