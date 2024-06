REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Regensburger Einzelhandelsgeschäft und entwendeten den Geldeinsatz der dortigen Kasse. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, 21. Juni, verschafften sich zwischen 01:15 und 05:15 Uhr ein oder mehrere noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsräumen eines Einzelhändlers in der Galgenbergstraße in Regensburg. Dort öffneten sie mehrere Schübe im Verkaufsraum und durchwühlten die Büroräume. Schließlich entwendeten sie den Geldeinsatz der Kasse des Geschäfts und flüchteten in unbekannte Richtung. Mitarbeiter des Ladens bemerkten den Einbruch am Freitagmorgen und verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nähe der Galgenbergstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/5062888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.