EBERN, LKR. HASSBERGE. In der Nacht zum Montag ist in einem Wohnanwesen ein Brand ausgebrochen. Die Kripo Schweinfurt hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Brand in der Danziger Straße ist gegen 02:20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Zeitgleich mit der Polizei waren auch rund 100 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren schnell vor Ort und begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

Im Zuge dessen konnte die Feuerwehr einen bewusstlosen 57-jährigen Bewohner aus dem Haus retten. Dieser kam nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Das Feuer selbst war schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in die Morgenstunden an.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt haben noch an Ort und Stelle die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.