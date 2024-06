GROSSMEHRING, LKRS. EICHSTÄTT.Unbekannte drangen in der Zeit vor dem gestrigen Sonntag in eine Erdgeschoßwohnung in Großmehring ein und suchten nach Diebesbeute. Die Bewohner befanden sich im Urlaub.

Am Morgen des 23.06. war einem Nachbarn, der mit der Pflege der Pflanzen während des Urlaubs der Bewohner beauftragt war, eine beschädigte Terrassentüre der Erdgeschoßwohnung an der Lilienstraße aufgefallen. Einbrecher hatten sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und die Räume nach Diebesgut durchsucht.

Die Höhe der erlangten Beute kann erst nach Rückkehr der bestohlenen Familie festgestellt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen, die möglicherweise auch schon mehrere Tage vor der Entdeckung auffällige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen.