959. Täterfestnahmen nach Diebstahl – Unterschleißheim

Am Sonntag 23.06.2024, gegen 14:15 Uhr, teilte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in Chemnitz über den Notruf der Polizei mit, dass ihm soeben sein Rucksack mit mehreren Uhren von höherem Wert und Bargeld von nicht unbeträchtlicher Höhe von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter entwendet wurde.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Münchner Polizei sowie weiterer angrenzender Polizeipräsidien (Schwaben Nord und Oberbayern Nord) und einem Polizeihubschrauber konnte im Bereich Baden-Württemberg der Pkw VW angehalten werden. Das Fahrzeug war mit fünf Personen besetzt, welche festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht wurden. Im Fahrzeug konnte der entwendete Rucksack, die Uhren und Bargeld aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die fünf Personen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Der Pkw VW wurde beschlagnahmt und in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München geschleppt.

Bei den fünf Personen handelt es sich um eine 35-Jährige und eine 38-Jährige, einen 43- 45- und 48-Jährigen. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Personen keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 51 (Eigentumsdelikte; bandenmäßig) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

960. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit Hauswand; zwei Personen verletzt – Lehel

Am Sonntag, 23.06.2024, gegen 05:30Uhr, fuhren ein 23- und 24-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München, mit einem BMW Pkw den Karl-Scharnagl-Ring in Richtung Maximilianstraße. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Der 24-Jährige musste vom Rettungsdienst ein Krankenhaus gebracht werden.

Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 23- und der 24-Jährige alkoholisiert waren. Nachdem die Fahrereigenschaft vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem war keiner der beiden im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

An dem BMW entstand Totalschaden. Dieser wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zudem wurde der Pkw nach der Verkehrsunfallaufnahme beschlagnahmt.

Der Karl-Scharnagl-Ring war ab der Maximilianstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Es wird unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

961. Brandstiftung an einem Kfz – Schwanthaler Höhe

Am Freitag, 21.06.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Ganghoferstraße. Mehrere Anwohner wurden aufgrund des wahrgenommenen Brandgeruchs aufmerksam und verständigten den Notruf.

Noch vor dem Eintreffen der Münchner Berufsfeuerwehr gelang es mehreren Anwohnern unter Zuhilfenahme von Feuerlöschern den Brand eines Quads erfolgreich einzudämmen. Die Münchner Berufsfeuerwehr übernahm weitere Nachlöscharbeiten. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Quad beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

962. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Unterföhring

Am Sonntag, 23.06.2024, gegen 20:00 Uhr, wurde gegenüber dem Polizeinotruf eine größere Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten mitgeteilt.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen einen 47-Jährigen an der Örtlichkeit an. Er gab diesen gegenüber an, zuvor von einer männlichen Person mit einem Messer bedroht worden zu sein. Des Weiteren gab er an, dass sich der Täter in einem dort befindlichen Haus aufhalten soll. Nachdem die Wohnung lokalisiert wurde, wurde diese durch die eingesetzten Polizeibeamten betreten. In der Wohnung konnte der Täter nicht angetroffen werden. Das Messer konnte jedoch in der Wohnung aufgefunden und als Tatmittel sichergestellt werden.

Im weiteren Verlauf konnte der 47-Jährige den Tatverdächtigen, einen 44-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München vor dem Wohnanwesen erkennen. In Folge dessen wurde dieser festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dieser wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

963. Einbruch in Reihenhaus – Planegg

Im Zeitraum von Samstag, 22.06.2024, 19:45 Uhr, bis Sonntag, 23.06.2024, 14:00 Uhr, kam es im Münchner Landkreis in einem Reihenhaus zu einem Einbruch durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Anschließend wurde ein Tresor entwendet, in welchem sich unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro befand.

Der oder die Täter flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jörg-Tömlinger-Straße, Thürheimstraße und Karlstraße (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Insbesondere Anwohner in diesem Bereich, welche über Überwachungskameras verfügen werden gebeten, diese zu sichten und bei entsprechender Wahrnehmung das Kommissariat 53 zu verständigen.