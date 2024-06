INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende in die Büroräume einer gemeinnützigen Einrichtung an der Johannesstraße ein und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag verschafften sich die Täter Zutritt zu den Büroräumen der Einrichtung und durchsuchten im Sekretariat mehrere Schränke nach Bargeld.

Vorgefundene Behältnisse wurden gewaltsam geöffnet und daraus neben einigen elektronischen Geräten auch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Der dabei verursachte Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.