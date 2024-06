PRIEN AM CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. Von zwei bislang unbekannten Tätern wurde ein Senior in der Nacht auf Freitag, 21. Juni 2024, in seiner Wohnung in Prien am Chiemsee über Stunden hinweg gefesselt, bedroht und schließlich beraubt. Die Täter entkamen mit Beute im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Das Opfer, ein älterer Mann aus Prien am Chiemsee, hatte über eine Online-Plattform Kontakt zu einem anderen Mann aufgenommen. Es wurde ein Treffen in der Wohnung des Prieners vereinbart. Am Donnerstagabend (20.06.2024) kam es zu dem Treffen in dem Mehrfamilienhaus in der Osternacher Straße, wobei der spätere Täter offenbar unbemerkt einen Mittäter in die Wohnung einließ. Dort wurde der Geschädigte, so seine Angaben vor der Polizei, von den beiden Tätern dann mit einem Messer bedroht und gefesselt. Zudem wurde ihm der Mund zugeklebt und die Augen verbunden.

Die beiden Täter hielten sich einige Stunden in der Wohnung des Geschädigten auf und entwendeten schließlich Wertsachen und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Erst am Freitagmorgen entfernten die beiden Täter die Fesseln beim Geschädigten und verließen die Wohnung in unbekannte Richtung. Das Opfer erstattete dann unmittelbar Anzeige bei der Polizeiinspektion in Prien am Chiemsee.

Das Opfer konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, heller Hauttyp, südländisches Aussehen, wuschelige, dunkelblonde Haare, kein Bart, keine Brille, keine Kopfbedeckung, angebliche Herkunft: Argentinien;

Kleidung: sehr weite, dunkelgraue Cargo-Hose, beigefarbener Kapuzenpullover, führte dunkelgraue Sport- / Reisetasche mit, keine auffälligen Tattoos, Ringe, Uhren o.ä.

Täter 2:

männlich, 25-30 Jahre alt, sehr dunkelhäutig, ca.190 cm groß, schwarze krause Haare, helles Schlauchtuch über den Haaren angebliche Herkunft: Brasilien;

Kleidung: rote Sweatshirt-Jacke und rote Jogginghose, keine auffälligen Tattoos, Ringe, Uhren o.ä.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen durch die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee übernahm das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Untersuchungen in dem Fall. Dabei bitten die Beamten auch um Zeugenhinweise in dem Fall:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag (20. Juni) auf Freitag (21. Juni) in der Zeit zwischen etwa 23.30 und 06.00 Uhr im Umfeld des Tatortes in der Osternacher Straße (Höhe Einmündung Forellenweg) verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer machte im Zusammenhang mit der Tat sonst verdächtige Wahrnehmungen, die für die Ermittler von Interesse sein können?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000.