32-Jähriger randaliert am Hauptbahnhof und leistet Widerstand - Einweisung in Fachklinik

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 32-Jähriger beschädigte am Sonntagabend eine Fotobox am Hauptbahnhof. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er Widerstand. Der Mann wurde untergebracht.

Dem Sachstand nach befand sich der 32-Jährige am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, am Hauptbahnhof und beschädigte dort die Fotobox. Ein Polizeibeamter, der sich auf dem Heimweg vom Dienst befand, konnte den Vorfall beobachten und sprach den Mann an. Der Tatverdächte deutete daraufhin einen Schlag mit seiner Trinkflasche gegen den Beamten an und flüchtete im Anschluss.

Eine zwischenzeitlich verständigte Streife konnte den 32-Jährigen in der Weißenburger Straße feststellen und zu Boden bringen. Bei seiner Festnahme leistete der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, Widerstand und wehrte sich lautstark gegen die Maßnahmen der Polizei. Die Beamten wurden nicht verletzt.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und nach einer Blutentnahme in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Verkehrsunfall zwischen Kind und Motorradfahrer - Beide Unfallbeteiligte schwer verletzt

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich am späten Sonntagnachmittag wurden eine 10-jährige Radfahrerin und ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war die 10-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Döllingerstraße unterwegs und wollte auf die Rotwasserstraße einbiegen. Ein 23-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem Motorrad auf der Rotwasserstraße unterwegs. Die 10-Jährige missachtete offenbar die Vorfahrt des Motorradfahrers und fuhr in die Kreuzung ein. Der Mann versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zum Liegen.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes um die Verletzen. Beide wurden nach einer Erstbehandlung umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beamten hierbei, insbesondere zur Klärung der Unfallursache, durch einen Gutachter unterstützt.

Volksfest Aschaffenburg - Bilanz zum Wochenende

ASCHAFFENBURG. Auch an diesem Wochenende war die Aschaffenburger Polizei mit Unterstützungskräften anlässlich des Volksfestes im Einsatz. Neben mehreren Streitigkeiten wurde durch eine Fußstreife ein Rollerfahrer mit 1,8 Promille gestoppt.

Polizeibeamte beleidigt

Am Freitag, gegen 23:55 Uhr, wurde eine Streife am Eingang des Volksfestes auf eine vermeintliche Streitigkeit aufmerksam. Eine augenscheinlich alkoholisierte 23-Jährige befand sich an der Wache des Rettungsdienstes. Die junge Frau verhielt sich äußerst aggressiv und wollte in die Räumlichkeiten gelangen. Einem Platzverweis der Beamten kam sie nicht nach. Stattdessen beleidigte sie die eingesetzten Polizisten und auch einen Rettungssanitäter mehrfach lautstark. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Nötigung im Festzelt

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, kam es im Festzelt zu einer verbalen Streitigkeit unter Fußballfans, in dessen Verlauf fünf Unbekannte einen 20-Jährigen dazu nötigten, sein Fußballtrikot auszuziehen. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Alkoholisierter Rollerfahrer gestoppt

Gegen 22:00 Uhr wurde am Sonntag eine Fußstreife der Aschaffenburger Polizei auf einen alkoholisierten Motorrollerfahrer aufmerksam gemacht. Der Mann, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, konnte durch die Beamten gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den 56-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Wohnmobil beschädigt

Zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 00:30 Uhr, wurde auf dem Wohnmobilstellplatz für die Schausteller des Volksfest an einem Fahrzeug die Scheibe beschädigt.

Für alle Fälle mit unbekannten Tätern bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter 06021/857-2230.

Pkw kommt alleibeteiligt von Fahrbahn ab - Fahrer mit 2,8 Promille unterwegs

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag konnte eine Streife der Aschaffenburger Polizei die mutmaßliche Ursache schnell klären. Der Fahrer des Pkw war deutlich alkoholisiert.

Dem Sachstand nach war der 67-Jährige mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2308 von Mespelbrunn in Richtung Weibersbrunn unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme trat den Beamten der Aschaffenburger Polizei starker Alkoholgeruch entgegen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 2,8 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 11:45 Uhr und 22:00 Uhr, wurde im Birkenweg ein geparkter Mitsubishi auf einem Firmenparkplatz angefahren.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitag, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde im Boschweg ein geparkter VW Touran angefahren

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 20:30 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr, wurde am NETTO-Markt im Omersbacher Weg eine Wand mit Graffiti besprüht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.